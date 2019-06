Isole ecologiche, come devono essere per legge?

LARINO. La Econcontrol Gsm ha collocato in altro sito l’isola ecologica collocata a Larino-San Leonardo. Ma l’assenso è avvenuto ‘motu proprio’ o per essere stato deliberato dalla Giunta e determinato dal Responsabile del Servizio? A questo punto occorrerebbe conoscere gli atti posti in essere, con tanta sicumera, dalla struttura comunale per capire di più, andando oltre al dilettantismo che appare palese per essere stata baipassata la competenza dell’Autorità sanitaria locale (il Sindaco) assieme ad un ceto numero di leggi e di norme regolamentari (su cui avrebbe dovuto vigilare l’AsReM) ed edilizie. Ciò posto, vediamo di parlare di ‘isole ecologiche’ col rigore previsto dalla normativa vigente (e per non incorrere in provvedimenti ‘apòlidi’).



‘Ecologia’ è la scienza che ha per oggetto le relazione tra uomo ed ambiente e le procedure non possono essere declinate localmente. Per la Hera, per esempio, un'isola ecologica è un'area recintata e sorvegliata, attrezzata per il deposito temporaneo della raccolta differenziata dei rifiuti. I cittadini, durante l'orario di apertura, possono depositarvi anche materiale ingombrante, speciale e pericoloso, non smaltibile tramite il normale flusso di raccolta, evitando lo smaltimento in discarica. Da parte delle Amministrazioni più sensibili va sviluppandosi la tendenza all'eliminazione dei cassonetti, procedendo alla raccolta "porta a porta". Questa scelta (apprestata da anni a Larino) comporta la necessità di realizzare delle piattaforme in cui smaltire i rifiuti non raccoglibili a domicilio. Oltre ai vantaggi ambientali, il conferimento permette di premiare l'utente virtuoso, a seconda del materiale conferito, trasformandolo in punti (in base al peso dei rifiuti) che i cittadini accumulano su di un’apposita scheda o tramite il tesserino sanitario. Raggiunto un determinato punteggio si ottiene un buono detraibile dall'importo della tassa sui rifiuti.

Per fare un esempio, nel centro di Bologna le prime isole interrate sono entrate in funzione al Quartiere San Donato-San Vitale nel novembre 2014. A giugno 2015 la raccolta si è estesa al Quartiere Porto e, entro il 2017, tutto il centro storico di Bologna era servito con un sistema di raccolta a sacchi per carta, plastica e indifferenziato ed isole interrate per vetro e metalli ed organico. Questo sistema porterà alla graduale scomparsa dei cassonetti persino fuori-Porta, liberando spazi per parcheggi e la valorizzazione delle vie centrali. Quando tutte le isole saranno funzionanti, i cittadini potranno conferire organico e lattine. Carta, plastica e indifferenziato vengono raccolti a domicilio, con sacchi, secondo un calendario distribuito e scaricabile online.

E’ fondamentale rispettare i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti. Dal 1° maggio del 2017, un’Ordinanza ha stabilito che, "alla luce delle vicende connesse all’allarme terrorismo internazionale", su disposizione della Questura, unicamente nella giornata del sabato si rende necessario sospendere la raccolta dei cartoni degli esercizi commerciali posti nel centro. Le isole ecologiche sono progettate per il conferimento dei rifiuti che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei cassonetti-standard o con la raccolta porta a porta (rifiuti vegetali da giardinaggio, imballaggi voluminosi: cartoni, film plastici, polistirolo; cassette per ortofrutta, bancali, mobili vecchi; rottami ferrosi; materassi, arredi, divani; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; pneumatici; pile e batterie di auto; farmaci scaduti; lampadine a risparmio energetico e tubi al neon; olio minerale ed alimentare esausto; inerti in quantità prodotte da ristrutturazioni domestiche; toner esausti; rifiuti urbani pericolosi come vernici, colle, solventi).

Tutto ciò posto, se per collocare persino un contenitore per i rifiuti occorre una deliberazione giuntale e l’apprestamento delle procedure previste per il caso di specie, vien da chiedersi come sia possibile – da un giorno all’altro – collocare l’ingombrante contenitore-Ecocontrol sfuggendo a tutte le regole previste dalla legge, anzi col beneplacito delle istituzioni amministrative e sanitarie.

Claudio de Luca