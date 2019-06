Tre giorni di mobilitazione per dire no al gasdotto nel bosco Corundoli

MONTECILFONE. «Prosegue la mobilitazione contro l’inutile e dannoso gasdotto Larino-Chieti». Il pensiero espresso è del Comitato “I Discoli del Sinarca” rilancia la lotta con una manifestazione che si terrà nei giorni da oggi a domenica nel bosco Corundoli di Montecilfone. Una delle poche aree naturali presenti in Basso Molise, interamente gravata da uso civico, rischia di essere deturpata dai lavori per la realizzazione dell’opera in questione. Il Consiglio Comunale di Montecilfone, senza opporre nessuna resistenza, ha concesso la servitù di passaggio per la somma di 70 mila euro, autorizzando di fatto lo scempio che SGI vorrebbe compiere per consentire il passaggio di un gasdotto finalizzato esclusivamente al trasporto del gas in Nord Europa. Campeggio, escursioni guidate, assemblee, cibo e musica: è articolato il programma dell’evento aperto a tutti i cittadini, non sono quelli interessati dall’opera. Hanno deciso di aderire alla manifestazione la Pro Loco “Munxhufuni”, Trivelle Zero Molise, TermoliWild, il Comitato “Articolo 21”, il Coordinamento No Hub del Gas - Abruzzo e il Collettivo “AltreMenti Valle Peligna”.

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO #SAVECORUNDOLI

VENERDÌ 21 GIUGNO

H 10.00 - Escursione guidata con i bambini del Micronido Comunale "L'Aquilone" di Guglionesi

H 11.00 - Piantumazione di arbusti sottobosco

H 11.45 - Laboratorio musicale

H 12.30 - Pranzo

H 16.00 - Apertura infopoint e accoglienza

H 18.00 - Aperitivo con prodotti tipici molisani

H 20.00 - Cena

H 22.00 - Musica live con Karma

H 23.00 - DJ set a cura di Blessednoise

SABATO 22 GIUGNO

H 08.30 - Ritrovo e colazione

H 10.30 - Escursione guidata

H 13.30 - Pranzo popolare

H 17.30 - Assemblea "No Hub del Gas. Confronto tra i movimenti che lottano per la difesa dei

territori e contro i cambiamenti climatici"

H 20.00 - Cena

H 22.00 - Musica live con i Sound Zero

H 23.30 - DJ set a cura di Rude Selection

DOMENICA 23 GIUGNO

H 08.30 - Ritrovo e colazione

H 10.30 - Incontro sul tema degli usi civici con Stefano Vincelli

H 13.30 - Pranzo popolare

H 16.00 - Pulizia del bosco

H 18.00 - Aperitivo con prodotti tipici molisani

H 20.00 - Cena

H 22.00 - DJ set a cura di Blessednoise.