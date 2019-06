Exclusive DJ set from Mark Di Meo aired live on Facebook on Oct. 25th 2018 from our HQ in Milan. FB Live Video: https://www.facebook.com/houseoffrankieradio/videos/257044058342949/ --------

TERMOLI. Dall'edizione 2016 il Mibac (Ministero Beni Artistici e Culturali) ha deciso di dare un forte segnale per la promozione di una delle Feste più affascinanti che la cultura possa offrire. La Festa della Musica. Una festa che, come avviene in altre parti d'Europa, coinvolga in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Un grande evento che porti la musica in ogni luogo. Ogni tipo di musica. Ogni tipo di luogo. Parchi, musei, luoghi di culto, carceri, ambasciate, ospedali, centri di cultura, stazioni ferroviarie, metropolitane ma soprattutto strade e piazze del nostro meraviglioso Paese, saranno lo scenario della Festa.

Anche il Molise partecipa alla Festa della Musica giunta alla sua 25° Edizione, con quattro città Campobasso, Isernia, Venafro e Petacciato; non c'è Termoli che comunque ha partecipato nelle scorse edizioni.

Abbiamo comunque voluto a modo nostro festeggiare la musica con questo articolo in cui abbiamo avvicinato coloro che con la musica convivono artisticamente e anche con chi la vive come una semplice passione.

Ad esempio Gianluca De Lena che con l'Associazione Culturale Musicale Punto di Valore vive h 24 con la musica: "La musica è una passione. Io, personalmente, ho iniziato a suonare a 4 anni e non credo che smetterò mai, fino ai miei ultimi giorni. Ma la musica, per noi, è anche una missione: il desiderio di portare questo linguaggio universale alle nuove generazioni ci ha ispirato nella fondazione, sei anni fa, della nostra orchestra giovanile. Ad essa abbiamo affiancato nel tempo un coro femminile e un piccolo coro di voci bianche. Ad oggi, pensare che oltre trecento ragazzi hanno vissuto l'esperienza del "suonare insieme" ci riempie di grande soddisfazione. Vi aspettiamo il 29 giugno in p.zza Cattedrale per il nostro concerto in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Buona musica a tutti!".

Anche il professore Nicola Palladino ha un rapporto viscerale con la musica descritta con le parole della poesia "L’imprescindibile": non esiste musica o parola, per tradurre i moti nascosti dell'anima. Tuttavia, l'una e le altre, sono indispensabili quando il cuore, muto, non riesce a sortire dal petto, prendere sembianza di farfalla e volare, negli spazi azzurri e sconfinati dell'Amore!" e l’altra nemmeno a dirlo ”Musica”, le tue note aleggiano nell’aria: bajadere d’oriente, opali brucianti in fastelli sognanti, note inchiodate, discinte, stalattiti divelte per dire alla vita “ti amo!”

Abbiamo chiesto anche all’amico Germano D’Aurelio in arte N’Duccio, noto cabarettista, ma soprattutto un ottimo musicista, di lasciarci un pensiero personale sulla Festa della Musica e ci ha detto: ”La musica per me è il respiro dell’anima. Senza ossigeno non respiro, senza musica non vivo“ e ci ha donato anche un suo brano tratto da un evento con Renzo Arbore dove ha dedicato una serenata ad Anna Melato, sorella di Mariangela.

Un termolese giovanissimo, ormai una star internazionale, noto produttore di musica per i migliori artisti e musicisti stranieri - Mark Di Meo - ha aggiunto: ”Fin da quando portavo i pantaloncini corti, sono stato amante della musica e oggi vivo di musica tutto il giorno: in pratica faccio quello che mi è sempre piaciuto, la musica è sempre festa e non solo per un giorno all’anno. Viva forever la musica!“

Con I Pellbuster, gruppo emergente termolese e il loro ultimo video, chiudiamo la nostra personale Festa della Musica 2019.