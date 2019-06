TERMOLI. Guida sicura in emergenza. Un titolo chiaro e diretto. Un corso formativo offerto dalla Misericordia di Termoli in collaborazione con l’associazone T.H.O.R. e rappresentata dall’istruttore Carlo Virgilio, ai conducenti dei mezzi di soccorso e non solo. Un percorso formativo che, da oggi a domenica, fornirà la giusta formazione in difesa dei conducenti dei mezzi di soccorso e la relativa sicurezza di questi ultimi in ambito lavorativo.

“Guidare un mezzo di emergenza — afferma la dott.ssa Elda Della Fazia — non è semplice.Non basta avere la patente. Ci sono due ordini di problemi: la persona a cui affidi il mezzo di emergenza e la scarsa conoscenza della normativa”. Due aspetti molto importanti, sui quali,come sostiene la dott.ssa, bisogna lavorare costantemente. Capire il tipo di persona a cui affidare il mezzo è di vitale importanza. Su questo il Direttore Sanitario afferma: “Questo aspetto è importante, perché c’è, come la chiamo io, la sindrome di onnipotenza. Quel senso di stragrande sicurezza che non va bene”. Un percorso di studio e di conoscenza, che si divide in tre giorni. Due dei quali sono svolti in aula. All’interno della quale, si andranno ad approfondire quei temi poco conosciuti, come le normative e non meno importante l’aspetto psicologico del conducente stesso. “Approfondiremo — continua Della Fazia — il discorso della normativa, la psicologia, l’effetto della droga e dell’alcol. Tutto. Ai quali, verranno corredati una serie di test psico attitudinali, per trovare delle realtà sottintese, che non si rivelano in altro modo.” Un vero e proprio studio della persona e dei relativi rischi in cui può trovarsi. Il tutto sostenuto da una robusta prova pratica, che occuperà l’intera giornata finale del corso. Una prova su strada, con la simulazione di tutte le situazioni possibili, in cui il conducente potrebbe trovarsi in un caso di emergenza. Dalla simulazione di un testacoda, all’affrontare una curva o una rotatoria. Tutte situazioni di un livello, apparentemente, basso di difficoltà. Ma che in realtà si dimostra in tutta la sua ardua difficoltà e intrinseca di innumerevoli controversie.

Su tutte, la guida con un paziente a bordo. Su questo la dottoressa ha affermato: “Questo è un argomento che tratterò io stessa. Una parte di svolgerà in aula, mentre la restante sul mezzo stesso. Inizialmente i conducenti, vedranno cosa succede quando compiono una manovra azzardata: cosa subisce il paziente. Invece dal punto di vista pratico, i mezzi sono collegati ad un apparecchio rilevatore. Il quale manda i dati ad un’app che hanno gli istruttori e che permetterà, ai conducenti, di vedere gli errori commessi durante la guida. Insieme agli istruttori, verranno esaminati a fondo, i trasferimenti di carico del paziente sul mezzo.” Un controllo certosino. Un’attenta analisi degli errori, che verranno corretti, con la ripetizione continua delle manovre eseguite in maniera errata. Un lavoro impegnativo. Ma che, secondo il direttore sanitario, porta ad una grande soddisfazione. Su questo aggiunge: “La cosa bella, quando arriviamo a fine corso, è quello che ti dicono le persone. Grazie, pensavamo di saper guidare.” Un richiamo al buon senso e alla sicurezza dei conducenti, dei pazienti e delle persone che si trovano nelle vicinanze. Un messaggio chiaro, che trova la sua cassa di risonanza, anche nelle parole del Governatore Romeo Faletra: “Le persone devono sapere cosa facciamo. È essenziale. Noi siamo assetati. Abbiamo bisogno di questi corsi di formazione. Non è semplice portare un mezzo. In una situazione di emergenza, l’adrenalina sale e il mezzo viene guidato diversamente. Noi facciamo questi corsi di formazione, per guidare normalmente. In sicurezza. Noi speriamo che, con questi corsi, tutte le associazioni e soprattutto le scuole guida, inseriscano questi corsi. La guida sicura. Inserire nozioni che, oggi, non vengono fornite.”