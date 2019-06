CAMPOBASSO. Questa mattina, 21 giugno 2019, una delegazione di componenti dell’associazione culturale “Officina dell’Arte” di Larino, è stata ricevuta, presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso, dal Comandante Ing. Michele di Tullio, dal Vice Comandante Ing. Fabio Panella e dal Capo dei distaccamenti Capo Reparto Aldo Ciccone.

L’associazione, che in occasione della 44° edizione del Carnevale, ha realizzato un carro allegorico dedicato ai “pompieri", ha donato ai Vigili del Fuoco una riproduzione in miniatura del carro intitolato "grazie a Voi io non ho paura"; il Comandante Di Tullio, ringraziando per il bel gesto, a nome di tutto il personale, ha donato “La preghiera del vigile del fuoco” impressa in modo artistico su di un coppo ed il calendario ufficiale del Corpo “Noi vi vediamo così”, realizzato con i disegni dei bambini.

I rappresentanti dell’associazione “Officina dell’Arte” hanno espresso un particolare ringraziamento a tutto il personale “per essere stati sempre presenti e costanti nei giorni di difficoltà e disagio in occasione del sisma dell’agosto 2018”.