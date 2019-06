CHIEUTI. Ancora una giornata importante per la piccola cittadina di Chieuti, che, grazie al suo sindaco Diego Iacono, si è vista partecipe, con grande successo, all’iniziativa della Regione Puglia, denominata “Luoghi Comuni”. Ad annunciare la grande notizia, è stato l’assessore alle Politiche Giovanili, Raffaele Piemontese, durante un Open Day con i cittadini e con le varie associazioni del territorio; l’evento ha avuto luogopresso i suggestivi locali del “Museo etnico Arberesh”, della cittadina di minoranza linguistica.

Che cos’è “Luoghi Comuni”: è la nuova iniziativa della Regione Puglia, promossa dalle Politiche Giovanili e dall’Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio pubblico non utilizzato, ed è rivolto a giovani ed Enti pubblici, finanziando progetti fino a 40.000 euro. Come funziona: gli Enti pubblici, ubicati sul territorio pugliese, che dispongano di spazi e luoghi non utilizzati, possono effettuare la candidatura di essi, al massimo tre, tramite una registrazione al sito specifico, a cui segue una domanda di partecipazione.Gli spazi devono essere in buono stato, immediatamente fruibili e privi di un soggetto che li gestisca.Il Primo Cittadino di Chieuti, non ha perso tempo, infatti è uno dei primi Sindaci in tutta la Puglia, ed il primo in provincia di Foggia, ad aver colto questa eccezionale possibilità. Chieuti, nonostante sia un piccolo comune, ha addirittura candidato due spazi, ossia: “il Museo etnico Arberesh” con locali sottostanti, e il “Centro Polisportivo”.

I due spazi presentati, sono stati valutati da una commissione, e sono risultati entrambi idonei a questa iniziativa. Il prossimo passo, ora sta alle Associazioni giovanili del Terzo Settore, a rispondere con dei progetti validi alla rivalutazione del luogo. Un’iniziativa lodevole quella di “Luoghi Comuni”, capace non solo di rivalutare luoghi che ormai erano in uno stato di stallo, ma anche di coinvolgere le comunità locali e dare una marcia in più ai giovani pugliesi. Presenti tra il pubblico, oltre ai cittadini,il Parroco don Antonio Soccio, alcune autorità del posto, e soprattutto delle associazioni interessate al progetto, che hanno rivolto domande ai componenti dell’Arti, sui requisiti e le modalità per le candidature dei progetti.

L’assessore Piemontese, ha tenuto a precisare la tenacia e la costanza del Sindaco ,e di tutta l’Amministrazione, senza la quale forse oggi Chieuti non avrebbe avuto questa grande opportunità ; infatti, scrive questo sulla sua pagina Facebook: “E’ importantissimo che, in provincia di Foggia, un piccolo comune come Chieuti abbia candidato ben due spazi da offrire alle organizzazioni giovanili. Bravo Diego Iacono che ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo, caratterizzandosi tra i primi sindaci pugliesi ad aver colto questa straordinaria opportunità”.