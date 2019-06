Corpus Domini, esercenti di Corso Mario Milano cercano di rilanciare la strada

TERMOLI. Domani, non solo a Campobasso, dove si celebra la festa religiosa più sentita dell'anno assieme al Venerdì Santo, con la sfilata dei Misteri, è Corpus Domini.

In processione anche da Termoli, con la messa sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio. Per questa occasione, quest'anno gli esercenti di Corso Mario Milano a proprie spese vogliono rilanciare la strada che una volta era la più importante di Termoli.

«Quale occasione migliore può essere questo giorno? Cercare l'attenzione del gente locale o dei turisti non è cosa semplice. Noi ci proviamo comunque. Con questa nostra iniziativa vogliamo anche incalzare la nuova amministrazione affinché svolga attività per dare slancio e portare benificio a termoli e alle attività che in questo momento soffrono per la forte crisi».