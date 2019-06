La storia infinita degli alloggi Iacp da demolire e ricostruire

URURI. Un altro caso che la burocrazia fa trascinare da anni. Si tratta della demolizione di quattro fabbricatiErp ubicati in Via dei Gerani di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari danneggiati a seguito dell’evento sismico del 2002 per i quali, già dagli anni 2002 fino al 2010 erano state emesse varie ordinanze sindacali di sgombero.

Adesso, a seguito di un apposito studio dettagliato di indagini, è emersa la non idoneità geologica del sito e, quindi, la necessità di ricostruire i fabbricati su altra area e che, di conseguenza, è stata individuata un’altra area sulla quale prevedere la delocalizzazione dei fabbricati. Inoltre, con una nota risalente al 2009, lo Iacp della Provincia di Campobasso richiedeva all’ex commissario delegato per gli eventi sismici della Regione Molise di erogare l’importo di 768.264 per la messa in sicurezzadell’area sita alla Via dei Gerani e l’abbattimento dei quattro fabbricati esistenti sulla stessa area al fine di eliminare pericoli alla pubblica incolumità. Nel 2016 è stato poi espletato un apposito sopralluogo tecnico a cui hanno partecipato i tecnici del Comune di Ururi e dello Iacp di Campobasso dal quale è emerso palesemente che si sono aggravate le condizioni strutturali dei quattro edifici ivi ubicati, che gli stessi sono stati oggettodi intrusioni notturne e di furti per i quali sono in corso indagini portate avanti dalla locale Polizia Municipale e infine che il sito è in completo stato di degrado e abbandono ed oggetto della presenza di animali che possono causare pericoli alla salubrità.

Per queste ragioni si richiede che venga emesso quanto prima il finanziamento precedentemente pattuitodella somma di 768.264 per la messa in sicurezza dell’area sita in Via dei Gerani al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità.