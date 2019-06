Meteo incerto, chi scende lo stesso al mare e chi preferisce lo shopping

TERMOLI. Il maltempo ha solo sfiorato la costa, certo, il cielo non è stato limpido e scevro dalle nubi, il sole non si è quasi mai visto, ma non ci sono stati fenomeni meteorici particolari. Per il quarto fine settimana di giugno, ce ne saranno giusto 5, non era il prologo atteso, anche perché non è che se ne sia beneficiato in termini di minore umidità o percezione di calore.

Cosa fare allora?

C'è chi non ha affatto rinuncia alla spiaggia ed è sceso al mare, facendo anche il bagno, ma c'è anche chi ha preferito sottrarsi all'elioterapia, per passeggiare, rilassarsi ai tavolini di un bar, fare shopping. Insomma, l'altra faccia della medaglia del turismo, quello che piace soprattutto ai commercianti.

Ma quale sarà il meteo delle prossime ore, nella fascia centrale dell'Adriaticl, dal pomeriggio maggiori spazi di sereno. Miglioramento nella notte. Temperature con massime non oltre i 30 gradi, ma in aumento.