Pediatra non più trasferito da Vasto, perché?

TERMOLI. Proseguendo nel solco del suo martellamento quotidiano, il sindacalista medico della Fimmg-118 Giancarlo Totaro ha sollevato ieri altre due questioni. In primis, rivolgendosi al Commissario alla Sanità e ai vertici Asrem: chiedendo «perché sia stata "bloccata" la pratica di trasferimento per mobilità di un pediatra dall'ospedale di Vasto?» «Concorsi/avvisi, medici pensionati, specializzanti, medici dell'Esercito, eppure in una situazione emergenziale come quella della pediatria e ginecologia perché non si procede velocemente al trasferimento di un pediatra che ha fatto domanda per il trasferimento dall'ospedale di Vasto? Perché si è bloccata la pratica di questo trasferimento per mobilità che è di vitale importanza per l'intero ospedale di Termoli? C'è la rinuncia della pediatra? Ha ritirato la domanda? Cavilli burocratico/amministrativi? C'è stato il dietrofront dell'ospedale di Vasto? C'è altro? Questo trasferimento in questo momento può significare la vita o la morte di due reparti: Pediatria e Ginecologia, punto nascita e forse anche di più». Poi, entra nell’ambito della rete di emergenza sul territorio. «Associazione di volontariato emergenza-urgenza 118, spunta la delibera Asrem 687 di venerdì scorso 21 giugno. «La Asrem rettifica "l'interpretrazione" sui compensi ai volontari dell'emergenza-urgenza 118. Ora, dopo che il bandoe le domande sono state già presentate e nessuno lo sapeva? E se teoricamente ci fossero associazioni che non hanno presentato le domande perché hanno ritenuto insostenibile il servizio conle regole previste prima? Adesso cosa succede? Che tutti vissero felici e contenti, meno male».