TERMOLI. Spiaggia del lido Anna. Un giovane sui trent’anni ripeteva più volte La guardavo con insistenza perché assomigliava alla mia prima fidanzata. Il poliziotto lo ascoltava con attenzione. Ma la giovane turista tedesca, forse al suo primo viaggio in Italia e non ancora abituata al pappagallismo italico, continuava la descrizione di come, a suo parere, era stata molestata mentre faceva il bagno.

A suddetta scena si affiancarono nella mia mente frammenti della canzone di Lucio Battisti Non è Francesca -Ti stai sbagliando chi hai visto non è Non è Francesca - No, non può essere lei - Come quell'altra è bionda però, Non è Francesca.

Quanto sopra, un ricordoestivo (presso il Lido Anna) e il mix di musica e parole di una canzone evergreen, si affacciò nella mente, appena internet mi offrì la vista delle mura di Essaouira che assomigliano a quelle di Termoli, ma non lo sono.

E subito, dopo pochi secondi, attraverso un transfer canoro, in un’imitazione musicalmente pietosa, ma piena del coraggio lievitato per l’assenza totale di esseri umani intorno a me, iniziai a cantare Non è Termoli -Non è Termoli, - Non può essere Termoli

Certo gli assomiglia. Come ad un parente lontano. E se proprio pensiamo ad un livello di parentela stretta potremmo dire come ad un fratello,ma alquanto meno importante rispetto alle mura di Termoli. Insomma due muraglioni come due fratelli.Ma decisamente uno è meraviglioso e l’altro indubbiamente molto meno attrattivo. Perché?

Sempre con la velocità impressionante del pensiero umano, mi misi a rimarcare le specifiche differenze tra Termoli ed Essouira. E subito emerse la più importante non c’è il Castello (a parte una torre impropriamente chiamato castello del Marocco)

Essaouira non ha castello. Né di Federico, né di altri. Quindi la temuta somiglianza appare come un’anatra zoppa,come lo zabaione senza il marsala, il parlare della Scala senza nominare Verdi, la rivoluzione francese senza la Bastiglia,pensare all’estate senza il mare.

Invito alla nuova amministrazione di Termoli. Nei secoli passati il muraglione ha avuto un ruolo difensivo dall’assalto dei Saraceni. Oggi dalla sicurezza è passato ad avere una funzione estetica. Infatti esso è la base della Passeggiata- Terrazza di Federico: un ‘unicità diBellezza e di Godibilità di cui ho ampiamente parlato in Via Federico di Svevia:Unicum di Termoli https://www.termolionline.it/news/attualita/798933/via-federico-di-svevia-lunicum-di-termoli

Una parte dei Termolesi gode di suddetto privilegio, ma non dà ad essa l’adeguata importanza: come di fronte a qualcosa di valore lasciatoci in eredità che non desta più neanche un minimo di attenzione.

E le amministrazioni che si sono susseguite al governo di Termoli non hanno mai avuto, a questo riguardo, un Piano di Valorizzazione. E ciò è grave. Cosìla Terrazza-Passeggiata di Federico segue, suo malgrado, un destino improprio, non congruo al suo status. Come se una principessa invece che in un castello vivesse in una casa semi diroccata, infettata da miasmi e roditori. Come se un gioiello di Cartier fosse esposto in una profumeria o peggio in una drogheria.

La nuova amministrazione valorizzi il gioiello lasciatoci in eredità con l’aiuto di un gruppo di studiosi e di creativi (urbanisti, architetti, filosofi, sociologi…) tenendo presente che, almeno in Europa, non esiste una passeggiata dalla Bellezza e dalla Godibilità così unica.

I termolesi in un clima di democrazia partecipata vedrebbero con piacere un Piano Bellezza di Termoli in cui la Passeggiata - Terrazza di Federico rappresenti il fulcro del suo rinnovamento.