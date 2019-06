PETACCIATO. Al Palazzo Reale di Milano la Quarta edizione organizzato dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei.

Sabato 15 Giugno 2019, alle ore 10,30, nella splendida cornice di Palazzo Reale, con il Patrocinio del Comune di Milano, si è svolta la quarta edizione di “Milano Window Display nel Mondo”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei presieduta dal Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, è stato un momento di confronto e di scambio per tutti gli operatori del settore, attraverso la condivisione delle proprie esperienze professionali con l’esposizione di manichini Di EMA di Modena e Giovannini srl di Argelato (Bo). Un tavolo di relatori tutto istituzionale che oltre al Pres. Cav. Pasquarella, ha visto la presenza di V. Pres. M° Cavallaro, Segretario Arc. Picchi, il Comune Milano, Confassociazioni Il Dott. Enrico Molinari Martinelli, il Responsabile Commissione Artistica Il M° Missora. Presentato il nuovo logo dell’associazione registrato con marchio su 256 nazioni. È stata l’occasione per premiare le scuole che si sono distinte, Comeri e Mosca Torino, Baido Pordenone, Missora Milano, Catalani Roma, Pasquarella Petacciato, Chialli Firenze, sul tutto il territorio nazionale, per professionalità e creatività dei propri lavori.

A seguire la premiazione per il concorso Vetrine, premiando le vetrine più belle che sono state 17 dal nord - centro - sud Italia dopo una attenda selezione della giuria con a capo I Responsabili Commissione Artistica M° Curci e Missora. Inoltre nominati due nuovi “Maestro”, Daniela Ponzio Roma, Cristian Buonfante Napoli che si sono distinti per il loro lavoro e che inizieranno, da qui in poi, il loro percorso quali docenti all’interno delle scuole di formazione dell’Associazione. Un premio speciale per i 30 anni d’attività alla v. Pres.Pina Cavallaro che con onore porta avanti la vetrinistica collaborando attivamente in ambito associativo.

A concludere l’evento, la premiazione riservata all’azienda Ema e Giovannini ,Benemerenze alle istituzioni, il Comune di Milano che patrocinia l’evento da ben quattro edizioni, a Confassociazioni Dott. Enrico Molinari Martinelli e infine benemerenze al M° Fernando Antonio Bruno e L’architetto Stefania Picchi. Inoltre premiati anche professionisti del mondo del giornalismo, televisione, della moda, stilismo, cultura che si sono contraddistinti nel loro lavoro per esclusività e creatività nello specifico , precisamente per la Gazzetta del Mezzogiorno Dott. Dimiccoli, per Uomo & Manager Dott. Di Castro, la Fashion Blogger Nadia La Bella, Il M° Chiara Chialli Mezzosoprano, Olivia Ghezzi Perego stilista e infine la vetrina internazionale a Gucci ritirata dal Visual Merchandising Design Manager Chiara Mapelli.

E un premio prestigioso al nostro Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella con la consegna dell’AWARD per aver dato lustro alla professione vetrinistica in Italia e in Europa da parte di tutto il direttivo nazionale con l’intera associazione. Si è conclusa la giornata con un ricco buffett offerto dall’associazione a tutti gli ospiti che si sono intrattenuti condividendo le loro competenze professionali. L’associazione Vetrinisti & Visual Europei, presieduta dal Presidente Cav.Giuseppe Marco Pasquarella, è nata dalla volontà di affermati professionisti del settore vetrinistico e visual merchandiser. Rivolta a privati, enti pubblici e aziende ha l’obiettivo di creare nuove figure professionali, per dare risposte alle esigenze sempre crescenti del mercato italiano e internazionale. Le sedi scolastiche su territorio nazionale (Frosinone,Firenze,Torino, Pordenone, Milano, Roma, Pescara, Chieti, Petacciato, Umbria) offrono un ampio programma di corsi: dalla vetrinistica di base a quella avanzata, dal visual merchandising alla tecnica di vendita. A fine corso viene rilasciato un attestato di qualifica con tessera Vetrinisti & Visual Europei.