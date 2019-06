TERMOLI. Quarta domenica di giugno non proprio idilliaca per scendere sulla spiaggia e tuffarsi in mare. Certo, meglio del prologo del sabato come fine settimana, ma a caratterizzare la giornata climatica sono stati il vento, un cielo a tratti nuvoloso e lo stesso mare mosso.

Ciononostante, gli irriducibili della tintarella non hanno di certo rinunciato al rituale balneare, recandosi lo stesso sui due lungomari Nord e Sud.

Specie in questa fase di avvio stagionale, dove le ferie magari distano ancora un mese abbondante, ogni giorno libero viene monetizzato al massimo, pur in assenza di condizioni meteo perfettibili.

Infatti, il viale Cristoforo Colombo è stato assiepato di auto e motocicli in sosta, come avviene non appena il tempo permette escursioni sull’arenile.