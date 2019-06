TERMOLI. Il cambio di amministrazione ha procrastinato diversi appuntamenti prettamente estivi o balneari, ma non la partenza del servizio bus navette gratuite per il mare. Pur non pubblicizzate, e questo è un peccato, sia dal punto di vista divulgativo che per valorizzare la medesima iniziativa, il collegamento a costo zero coi lidi Nord è partito regolarmente, come avviene da anni solo per il fine settimana a giugno.

Da ieri e per i prossimi fine settimana, fino a quando non si avvierà con cadenza giornaliera, vè ripartito il servizio gratuito di navetta per il mare che permetterà ai bagnanti di raggiungere la spiaggia senza l'assillo di trovare un parcheggio e quel che più conta senza lo spauracchio di prendere le multe (o peggio subire anche furti).

Una iniziativa a parcometro zero, gli orari vanno dalle 9 con partenze dal Terminal bus e dal parcheggio del cimitero, al momento non è previsto uno stesso servizio partendo per Rio Vivo.

Questa mattina l'afflusso degli utenti nonostante il tempo non proprio ideale è stato abbastanza sostenuto.