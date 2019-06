Emergenza sanità in Molise, la Ministra Trenta: valutiamo l'invio di medici militari

CAMPOBASSO. Emergenza medici in Molise, la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha dichiarato oggi durante la sfilata dei Misteri che allo studio c'è l'invio dei medici militari, come venne richiesto dal commissario ad Acta Angelo Giustini settimane fa.

«Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla». Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, oggi a Campobasso in visita privata per assistere alla sfilata dei 'Misteri'. (Fonte Ansa.it)