Centinaia di turisti e pochi contenitori, così non va!

TERMOLI. Lungomare Nord di Termoli, turisti che lamentano - e questa non è una novità - l'assenza di un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata. Una testimonianza che abbiamo acquisito direttamente, da parte di uno di loro, stufo di subire il degrado in maneira rassegnata.

«Siamo tra 130 e 140, qui, al residence Acqua di Mare, e non capiamo per quale motivo ci dobbiamo accontentare di avere solo questi pochi contenitori, con l'incedere dell'estate i rifiuti ci sommergeranno. E' questa la città che si ha in mente, come vocazione turistica? Molti di noi sono turisti che hanno investito a Termoli, per avere un luogo di villeggiatura, non per vivere in queste condizioni».

Il turista ha inoltre evidenziato che l'istanza a più riprese è stata già fatta, ci sono stati anche contatti con la vecchia amministrazione, ma la situazione non è cambiata. Cosa risponderà la Rieco Sud?