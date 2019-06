Lavori di allaccio all'acquedotto, crisi idrica verso la risoluzione

LARINO. Il Comune di Larino comunica gli ultimi aggiornamenti sulla situazione idrica bassomolisana. Tra pochi giorni si concluderanno i lavori di allaccio all'acquedotto Molisano Centrale in agro di Larino.

Sono già ultimati quelli riguardanti l’allaccio alla condotta che parte dalla zona del Liscione, per poi proseguire lungo l’attuale linea connessa al serbatoio di Monte Arcano.

Da alcuni giorni, questo serbatoio, alimentato in gran parte dall'acquedotto Molisano Centrale (in esercizio provvisorio), sta assicurando acqua a tutto il paese nonché ad alcuni Comuni del basso Molise.

La restante parte dei lavori interessano l’allaccio del nuovo serbatoio di Monte Arone (di Molise Acque) alla rete idrica comunale e si concluderanno entro il mese di giugno, consentendo di erogare esclusivamente acqua sorgiva a tutto il centro abitato del Comune di Larino, previa messa in esercizio della condotta.

Infine, durante un incontro tenutosi a Campobasso, presso l’assessorato regionale ai lavori pubblici, Molise Acque ha evidenziato dei dati che, in maniera inconfutabile, testimoniano usi impropri dell’utilizzo dell’acqua erogata nelle zone rurali di Larino a partire da inizio giugno. Per tali motivi, il primo cittadino è stato invitato a porre in essere tutte le misure possibili tese a contrastare tale fenomeno.