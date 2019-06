Termoli profumata, che spettacolo quegli oleandri sul Secondo corso

TERMOLI. Vogliamo sfatare due quasi luoghi comuni, come le verità, sbocciano gli oleandri, che sul Secondo corso, alias via Fratelli Brigida, ai lati dei marciapiedi formano un meraviglioso colpo di pennello colorato.

Ma quali sono questi due luoghi comuni (quasi…)? Beh, chi ci addita di mettere troppo in rilievo e forse con eccessiva assiduità e frequenza le cose che non vanno, vedi soprattutto il degrado e il fatto che a volte si prediligano essenze esotiche, palme su tutti, in luogo di essenze mediterranee, di cui gli oleandri sono un tipico esempio.

Noi teniamo alla città e con la proposizione di questa fioritura mirabile, che scende verso il mare, da una parte e dall’altra di via Fratelli Brigida, lo rimarchiamo. Da qui l’esigenza di pungolo a renderla sempre più bella, perché le potenzialità di Termoli sono davvero uniche e andrebbero tolto dal limbo dell’inespressività.

Ma nessuno può mettere in discussione il nostro attaccamento alla città, di cui portiamo fieramente il nome nella nostra testata.

Ma non vogliamo annoiarvi, meglio una rispolverata di botanica.

Come spiegano portali profumati e specializzati, come ad esempio www.rosai-e-piante-meilland.it, «L'oleandro è originario del Bacino Mediterraneo, dove cresce naturalmente fino ai contrafforti dell'Atlas, vicino al letto dei fiumi. Gli oleandri formano naturalmente arbusti densi con fogliame verde scuro che offrono per tutta l'estate fiori talvolta profumati, semplici, doppi o stradoppi, su toni di bianco, rosa, albicocca, rosso e giallo a seconda delle varietà.

Ogni varietà è differente per la rusticità, alcune sono sensibili al gelo (- 4°), altre sono più rustiche (fino a - 12°/15°).

L'oleandro è fornito in contenitore e si pianta da marzo a maggio, per assicurare l'attecchimento. Predilige il pieno sole, in un luogo riparato, e sopporta l'ombra leggera, in una buona terra da giardino, preferibilmente ricca di humus.

Gli oleandri sono piante di facile coltivazione e richiedono poche cure. Annaffiare regolarmente le piantagioni in piena terra durante i primi due anni, per favorire l'attecchimento.

In vaso, gli oleandri richiedono annaffiature frequenti, con un'aggiunta di fertilizzante per fiori 2 volte al mese. La potatura consiste nel togliere i fiori appassiti. Una potatura più drastica può essere effettuata per ringiovanire gli arbusti : in questo caso, tutti i rami saranno tagliati a 15/25 cm dal terreno».