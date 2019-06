Oleandri in via Fratelli Brigida, il ricordo di Nicola Vitale: «Li feci piantumare io nel 2003»

TERMOLI. Ha destato non poco interesse l’articolo sulla splendida fioritura degli oleandri su via Fratelli Brigida.

Al di là del consistente numero di interazioni social che ne è scaturito, ci ha contattati anche l’ex assessore ai Lavori pubblici dell’allora giunta Di Giandomenico, Nicola Vitale, ora tra i maggiori interpreti dell’associazione Unione Carresi, oltre che tecnico della Soprintendenza.

Vitale all’epoca era in quota a Forza Italia e lo ricordiamo particolarmente attivo, tanto da meritare – caso più unico che raro – un apprezzamento dai banchi della minoranza di centrosinistra, quando per ragioni politiche, venne sostituito in esecutivo dal primo cittadino.

Parliamo della stagione politica 2003.

«Quegli oleandri vennero piantumati su mia direttiva, nel maggio/giugno del 2003. Mi imposi con la struttura per avere il secondo Corso quale strada di accesso al centro cittadino degna di una cittadina di mare che vedesse nel periodo estivo la presenza di alberi fioriti e a terra piante di fiori dentro quelle basi circolari che dovevano essere colorate, che assieme agli oleandri delimitavano i parcheggi per auto e moto. Non fu portato a compimento nella parte della dipintura delle basi, poiché non fu possibile acquistarle in cemento colorato».