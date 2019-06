Buona integrazione, a Guglionesi gli ospiti dello Sprar montano nuovi cestini in paese Copyright: Termolionline

GUGLIONESI. Un altro esempio di buona integrazione a Guglionesi: nel pomeriggio di ieri alcuni operatori ed ospiti del locale progetto Sprar/Siproimi, gestito dall'Associazione di promozione sociale "Mondo Nuovo", hanno provveduto a montare nuovi cestini per la raccolta di rifiuti indifferenziati di piccole dimensioni, sia nella villa del paese (Castellara) che in alcune zone periferiche del paese. Tutti i ragazzi hanno aderito con entusiasmo ed impegno all'iniziativa, in un clima amichevole e disteso.

Grande soddisfazione del sindaco Mario Bellotti e dell'Amministrazione comunale, che ha chiesto la collaborazione dello Sprar anche per sostituire i cestini del centro storico.