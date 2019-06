È già da tempo che siamo in contatto con l'inviato del TG Satirico Striscia la Notizia, Riccardo Trombetta. Oggi lo abbiamo incontrato di persona a Termoli e devo dire che raramente mi è capitato di trovare una persona così affabile e disponibile. In questi giorni, quando ci siamo sentiti per coordinare una video intervista, ho scoperto con molto piacere che Riccardo ha un grande legame affettivo con Termoli; sì, perché la moglie Mirella è figlia di una nota e stimata famiglia termolese. Per Riccardo, Termoli è una città stupenda e appena può e gli impegni glielo permettono, corre qui: ama svisceratamente il mare e adora fare delle lunghe e salutari camminate. Ad esempio, questa mattina, è arrivato all'appuntamento al porto turistico partendo da contrada Porticone - dove abita quando è qui - rigorosamente a piedi: "Michele, non puoi immaginare quanto mi piace camminare! Soprattutto qui vicino al mare e per non parlare del Borgo, lo girerei all'infinito tanto è bello. Adesso sono stato alle isole Tremiti per un progetto con la Pro Loco di Tremiti, domani riparto e non sai quanto mi dispiace."

Conosciamo meglio Riccardo nella video intervista allegata.

Riccardo Trombetta è nato a Roma il 13 settembre 1980, dopo il diploma al liceo linguistico, consegue la laurea in Scienze della comunicazione indirizzo comunicazioni di massa presso l'Università La Sapienza di Roma. Parla correttamente l'inglese, il francese e lo spagnolo. La sua Carriera debutta nell'emittente televisiva locale romana Super 3 dove conduce una rubrica di cinema per il programma Maniaks. Dal 2002 al 2008 è stato produttore televisivo per l'azienda italiana Noshame films. Nel 2004 viene iscritto all'Albo Nazionale dei giornalisti. Nello stesso anno e fino ad oggi produce per il canale tematico NBC Universal diversi documentari vincitori di vari premi tra cui il Telly Awards. Dal 2007 al 2010 ha curato il programma televisivo Stracult, ideato da Marco Giusti ed in onda su Rai 2. Dal 2008 è produttore creativo per Steel e Syfy. Il biennio 2008-2009 lo vede particolarmente impegnato, prima come curatore e produttore di filmati cinematografici per il programma musicale Scalo 76 in onda su Rai 2, poi come ideatore, regista e produttore della campagna nazionale del Filmazzo per il canale digitale GXT e della rubrica GTX Movies, ed infine autore e produttore dello speciale di Fox Life incentrato sulla cantante Madonna dal titolo Ciao Italia. Dal 2010 al 2011 ha lavorato come produttore per AXN e Rai Movie; in particolare con quest'ultimo ha realizzato reportage per i più importanti festival del cinema come il Torino film festival, il Festival Internazionale del cinema di Venezia e il Festival di Cannes. Nel 2011 è conduttore televisivo per il canale italiano Nickelodeon. Nel 2012 ha condotto Stracult! The Movie in onda su Rai Movie, programma di cui ne è stato anche l'autore. Dal 2013 al 2015 fa parte come inviato del programma televisivo di intrattenimento Le Iene in onda su Italia 1 e condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari; nei suoi servizi principalmente si occupa di truffe e ingiustizie. Dal 2015, diventa nuovo inviato, per l'ambito economico-finanziario, di Striscia la notizia.