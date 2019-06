La Camera penale di Larino incontra la diplomazia tunisina

LARINO. L’ambasciatore della repubblica Tunisina in Italia ha incontrato la camera penale di Larino in un ricevimento ufficiale avvenuto nell’ambito del meeting organizzato dalla console onoraria di Napoli della vicina repubblica mediterranea - Beya Ben Abdelaki Fraoua - nella suggestiva cornice della storica villa Domi di Napoli, alla presenza di imprenditori, esponenti politici e del mondo accademico, della cultura e delle professioni operanti nell’area dell’intero Meridione d’Italia. Nell'occasione il presidente della camera penale di Larino Roberto D’Aloisio ha intavolato intese con i rappresentanti del corpo diplomatico presenti all'evento volte a concretizzare collaborazioni professionali in sede di procedure giudiziarie, di tutela consolare previste dai vigenti trattati tra i due paesi amici, come ha precisato lo stesso D’Aloisio nel messaggio di ringraziamento.

«La Camera penale circondariale di Larino presenta I suoi ringraziamenti per essere stata onorata dell’invito al ricevimento tenuto a Napoli e per la calorosa accoglienza ricevuta dalla Console Beya Ben Abdelbaki Fraoua e dagli altri rappresentanti del Corpo Diplomatico presenti all' evento, occasione foriera di futuri, positivi e costruttivi rapporti, propiziati anche dalla signora Hanen Gzaiel Ben Mariem e dalla associazione "Salam" da costei presieduta. Come anticipato alla Console di Napoli: la Camera penale circondariale di Larino auspica fattiva collaborazione con I’autorità diplomatica della Repubblica della Tunisia, su tutto il suolo italiano, in sede di procedure giudiziarie di tutela consolare prevista dai vigenti trattati, dichiarando, all’uopo, ogni disponibilità. La Camera penale di Larino si avvale dell’occasione per rinnovare a sua eccellenza Moez Sinaoui, Ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia, i sensi della più alta considerazione».