TERMOLI. Incontriamo oggi Marco Ferrara, presidente dell’associazione “Odv Assistenza 360° Termoli”, un’organizzazione Onlus, iscritta nel registro del terzo settore del Molise nata circa due anni fa grazie ad un gruppo di persone affiatate che coopera ciascuno in settori differenti (infermiere, assistente sociale, psicologo, i vari operatori tra cui infermieri, Oss, badanti, accompagnatori) che hanno deciso di mettere insieme le proprie competenze creando quest’associazione già molto attiva a Termoli e nel Basso Molise che mira alla difesa delle persone più bisognose. Tra le attività più comuni dell’associazione c’è anche il noleggio degli ausili medicali, informazione e corsi per badanti, trasporto, spesa a domicilio, insomma tutto ciò che ruota intorno all’anziano, al bambino per far star meglio lui come chi vive accanto a chi soffre.

In più, l’associazione è dotata di una struttura semi-residenziale in cui si svolge un servizio di socio-volontariato che ospiterà persone autosufficienti o semi autosufficienti dove si realizzeranno attività ricreative come uncinetto, tombolo, si ballerà, si farà ginnastica, yoga dolce ecc. Quindi questa struttura di cui l’associazione dispone da poco è rivolta agli anziani in condizioni di autosufficienza che così possono esprimere il loro estro in attività ricreative o semplicemente parlando con gli operatori della struttura o con gli altri utenti anziché rimanere a casa soli a non far nulla o peggio andare in strutture dove sono ospitate anche persone in degenza con situazioni di sofferenza.

Gli associati e coloro che vorranno associarsi potranno usufruire di sconti con gli ambulatori con cui sono convenzionati tra cui c’è San Salvo dove è possibile prenotare esamispecifici beneficiando di uno sconto. Ci sono anche altre convenzioni con altre strutture e si sta cercando di ampliare la platea delle convenzioni consapevoli di quanto siano costosi gli esami cui spesso gli anziani devono sottoporsi. Ma non è finito! L’associazione ha anche convenzioni con aziende e negozi che producono e vendono poltrone relax e presidi ortopedici, nonché Gps nel caso in cui l’anziano si perda se è affetto da Alzheimer o altro.

Un’altra novità dell’associazione è la creazione della “cassetta amica”, una cassetta di frutta di prodotti locali stagionali da un agricoltore del posto ad un prezzo “amico” appunto. Nata da poco, l’associazione “Odv Assistenza 360” presieduta da Marco Ferrara insieme al suo valido staff in cui ciascun membro si occupa di un settore specifico per una gestione corretta ed efficace dell’associazione, sta facendo grandi passi in avanti nell’ambito dell’assistenza all’anziano principalmente ma anche a chiunque si trovi in condizioni di disagio consapevoli di quanto sia difficile oggi per le famiglie che hanno sempre più impegni lavorativi, stare accanto ai propri cari! Associarsi dunque è importante per non far restare i propri cari soli a casa o peggio in strutture fredde e anonime.

L’Odv Assistenza 360° si prenderà a carico l’anziano dalla A alla Z con amore ed in maniera professionale!