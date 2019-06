Perse il padre nella tragedia di Marcinelle, «si faccia il test del Dna alle spoglie senza nome»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Del disastro di Marcinelle in Belgio si parla ogni anno, per la tragica ricorrenza. 63 anni fa morirono 262 minatori i di cui 136 italiani, di questi 7 erano molisani ma molte salme non sono mai state identificate e ora c'è un uomo che sta cercando di individuare i resti del padre Francesco Cicora per riportarli a casa a San Giuliano di Puglia. Non si è mai rassegnato, aveva 4 anni all’epoca. Qualche giorno fa quando ho chiesto ufficialmente il test del Dna per le 17 salme non identificate che riposano nel cimitero della cittadina belga, dove potrebbe esserci suo padre. «La mia speranza è di poter identificare i resti per poi poterli riportare a San Giuliano di Puglia paese d'origine, al fianco della moglie, che l'ha visto pochissimo anche quando erano sposati. Il percorso è molto lungo, perché si dovranno trovare le altre famiglie e si dovrà chiedere il loro permesso. Per me al momento è importante ottenere il loro appoggio. Non vedendo alcun fiore, ne ho comprati 17 di plastica e li ho messi individualmente sotto la scritta dei non identificati. Ecco io questo lo vorrei fare al mio paese, quando vado a portare i fiori a mia madre o agli altri fratelli di mettere i fiori anche se sulla sua tomba allo stesso tempo. Secondo me questo è un atto dovuto, sia dal governo dallo Stato belga che dallo Stato Italiano per un debito da ripagare nei confronti di questi minatori che anno hanno vissuto una vita terribile e non hanno avuto la possibilità di tornare nel loro Paese d'origine vicino ai propri cari».