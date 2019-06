Ore 18: Giustini incontra Asrem e sindaci

TERMOLI. Ore 18: struttura commissariale e vertici Asrem incontrano i sindaci del basso Molise in sala consiliare a Termoli. Terzo step per gli amministratori radunati attorno al primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti, per fare il punto della situazione e fare da baluardi del territorio. Ma basterà?

Giustini e Sosto che diranno?

«Finalmente anche la classe politica locale sta prendendo coscienza della gravità della situazione sanitaria ed in particolare di quella dell'ospedale di Termoli», afferma Giancarlo Totaro della Fimmg-118. «Un dramma che se non toccato con mano era difficile capire. Adesso arriva la concretezza dei fatti che vedono a rischio concreto di chiusura diversi reparti dell'ospedale di Termoli con atti amministrativiche aprono gli occhi anche ai più ciechi e le orecchie dei più sordi. Ora che finalmente anche i sindaci hanno percepito la gravità della situazione le cose da fare sono più difficili ed è assolutamente necessario mantenere la rotta sulle funzioni politiche di loro competenza prestando assoluta attenzione ad agitare soluzioni impulsive che vengono dettate dalla grande preoccupazione aggravata dall'emergenza dettata dalla situazione contingente. L'azione dei sindaci in questi giorni di richiedere l'applicazione dei Lea va organizzata in maniera attenta perché l'applicazione dei Lea potrebbe portare con se problematiche ancora maggiore e spostare il livello di intervento per la soluzione dei problemi degli ospedali molisani e termolese in sedi sempre più distanti dalle capacità persuasive dei sindaci, rendendo ancora più difficile poi porre rimedio alle paventatechiusure di reparti e ridimensionamenti ospedalieri. Molto grossolanamente i Lea sono quelli previsti dal Dpcm 12 .02.2017 con riferimento al Dlgs 30.12 .92 COMMA 7. I Lea prevedono tre livelli di programmazione : Assistenza distrettuale, prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza ospedaliera.

L'assistenza ospedaliera, di cui all'art. 36, deve assicurare: pronto soccorso, ricovero ordinario per acuti, day surgery, day hospital, riabilitazione e lungodegenza, attività trasfusionale, attività di trapianto, centri antiveleno.

Ma i Lea elencano le necessità sanitarie insopprimibili da dare e garantire al cittadino italiano ma non le modalità organizzative con cui erogare questi servizi rimandandone il contenutoad altre leggie non dicono che devono tutti essere usufruibili "sotto casa", o un ogni comune.

Tra le "leggi", molto sommariamente, molto importanti sono quelle che prevedono la tutela della qualità del servizio come la Balduzzi che impone limiti ben precisi e quelle della previsione degli ospedali e dei relativi serviziin base al numero di abitanti per territorio ed inoltre stabilisce i Dea di primo e di secondo livello.

Ed infine cosa ancor più importante e di estrema attualità per la situazione molisana essi Lea devono essere "previsti" e programmati dalle regioni (nel rispetto della restante normativa) attraverso un piano di programmazione triennale comunemente conosciuto come Pos che in Molise è già scaduto nel 2018 .

Cometutti sappiamo la sanità molisana è attualmente commissariata per il piano di rientro da eccessivo debito e spetta al Commissario/Ministero sanità la stesura del nuovo Piano Operativo Sanitario.

Quindi richiedere l'applicazione dei Lea significherebbe ,ancora per poco, chiedere l'adeguamento al Pos scaduto 2018 ma vigente che permette di rivendicare il mantenimento di tutti i servizi attualmente presenti all'ospedale di Termolima che sono sovradimensionati rispetto al Dea di I° livello, la Balduzzi etc.

Il vero grande problema per cui bisogna attivarsi è quello diimporre le esigenze specifiche di una micro regione come il Molise che non correttamente valutato dalla legislazione attuale superficiale e pensata per realtà troppo diverse da quelle molisane, per popolazione, territorio, viabilità, anzianità, dispersione.

Ora tutto è più difficile perché il nuovo Pos si sta scrivendo probabilmente a Roma che sicuramente saranno tentati di applicare la normativa vigente in modo totalmente ragionieristico e questo significherà automaticamente che i criteri dei Lea saranno da rivisitarecon tagli importanti e dolorosissimi.

Quindi richiedere la semplice applicazione dei Lea potrebbe comportare l'applicazione pedissequa di tutte le regole legislative nazionali di organizzazione sanitaria compresi gli stringenti criteri finanziari e rivelarsicome un clamoroso autogol con tagli ancora maggiori di quelli in atto. Mi permetto di suggerire pubblicamente ai sindaci di rivolgere formale istanza al "comitato permanente per la verifica della erogazione dei Lea" previsto dalla leggepresso il Ministero della Salute per chiedere di intervenire alla verifica del rispetto degliattuali Lea.

Non chiedere semplicemente i Lea ma è necessario chiedere ed ottenere almeno il mantenimento di tutti i reparti e servizi attualmente presenti all'ospedale di Termoli altrimenti si rischia di vedersi rispondere con un accoglimento della richiesta e la sorpresa di essere stati "fregati".

I sindaci devono avanzare richieste politiche che specificano i bisogni della popolazione bassomolisana al di là di quanto previsto per legge dello stato ma previsti dalla dignità umana del diritto alla salute effettivamente paritario rispetto ad altre regione più ricche e popolose.

Una azione politica forte che lascia ad altri il tecnicismo altrimenti si gioca una partita persa in partenza».