TERMOLI. Sabato 22 giugno 2019, sotto un cielo coperto per la forte umidità e un caldo torrido, si sono svolte a Termoli e per la prima volta in Molise, le prove atletiche e acquatiche per il conseguimento di uno dei brevetti sportivi militari più ambiti, il Deutsches Sportabzeichen - Brevetto Sportivo Tedesco. 47 gli atleti sui nastri di partenza alla piscina comunale di Termoli tra Carabinieri, Finanzieri, Poliziotti, Vigili del Fuoco e appartenenti alla Guardia Costiera. Dopo le prove di nuoto a tempo, il trasferimento allo stadio Cannarsa per la parte atletica (3000 metri, salto in alto, salto in lungo da fermo e con rincorsa, salto in alto, getto del peso e utilizzo della corda). Al termine della manifestazione e alla presenza del Sindaco della cittadina adriatica Francesco Roberti e del Comandante la Compagnia Carabinieri di Termoli Tenente Edgard Pica, il Prufer designato Ten. Colonnello Pisani della Guardia di Finanza di Bolzano, ha consegnato i riconoscimenti. Risultati: -Ass.Ca.Polizia RONCHETTI GIANCARLO : ORO

-App.S.Carabinieri TARULLI SCELZO : ORO

-M.O.Carabinieri AMICONE SIMONE : ORO

-C.SQ.Vigili del Fuoco BENEVENTO CARMINE : ORO

-Lg.Te.Carabinieri CANTORE FILIPPO : ORO

-App.S.Carabinieri D'ARIENZO LUCIANO : ORO

-App.S.Carabinieri GARZIA VALTER : ORO

-G.M.Capitaneria GRECO GIOVANNI : ORO

-C.C.Capitaneria LUCIANI STEFANO : ORO

-B.C.Guardia di Finanza MANGIATORDI NICOLA : ORO

-B.C.Carabinieri NARDELLA LUCIANO : ARGENTO

-V.Q.Vigili del Fuoco PALLADINO MARCO : ARGENTO

-App.S.Guardia di Finanza RECCHI MIRCO : ARGENTO

M.C.Guardia di Finanza SUGAMELE ALESSANDRO : ARGENTO

-2°C.SC.Capitaneria TAFURO COSIMO ANTONIO : ARGENTO

-CR.S.Carabinieri TEDESCHI GIUSEPPE : ARGENTO

-M.M.Carabinieri DI FINO DANTE : ARGENTO

-1°M.LLO.Capitaneria DI MONOPOLI COSIMO : ARGENTO

-SC.1°CL.Capitaneria MANCARELLA MARCO : ARGENTO

-M.M.Carabinieri MIALE MARIO : ARGENTO

-V.V.Carabinieri MICUCCI GIOVANNI : ARGENTO

-C.F.Capitaneria NAPOLITANO ANGELO : ARGENTO

-App.Carabinieri BOVE LUCA : ARGENTO

-V.Q.Vigili del Fuoco CARLONE ELIA : ARGENTO

-V.V.Guardia di Finanza D'AURIZIO IVO : ARGENTO

-CRE Carabinieri NARDELLA GIUSEPPE PIO : BRONZO

-S.C.1° CL Capitaneria FERRARESE PASQUALE : BRONZO

-M.O Carabinieri FOLLO VINCENZO PIO : BRONZO

-MAR.Carabinieri FRANCO SAVERIO : BRONZO

Ten.Col.Guardia di Finanza FURNÓ ALESSANDRO : BRONZO

Lg.Te.Carabinieri GRANDE ALFONSO : BRONZO