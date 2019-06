LARINO. L’acquedotto “Il Molisano Centrale” è stato il tema cardine della seconda assemblea pubblica, tenutosi lo scorso martedì presso la Sala della Comunità, organizzata dall’associazione ViviLarino.

Tema “caldo” quello inerente l’acqua pubblica che con la crisi idrica degli ultimi tempi, soprattutto con l’arrivo del clima estivo, ha risvegliato nei cittadini la criticità atavica e la necessità di fronteggiare un problema antico fatto di promesse mai mantenute. Il Molise è terra ricca d’acqua, come riportato da Michele Palmieri, ex assessore della Giunta Notarangelo, ma con un sistema mal gestito e rete idriche vetuste, che nel collaudo del “Il Molisano Centrale” ha avuto conferma della fatiscenza delle tubature. ViviLarino, come sottolineato da Miriam Petriella, ex assessore e coordinatrice dell’evento, è un’associazione che ha come obiettivo il benessere del cittadino e del territorio e che ha l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni. All’incontro presenti oltre il sindaco di Larino Puchetti anche il sindaco di Ururi e Guardialfiera, inoltre componenti di minoranza del Comune di Termoli, Graziella Vizzarri e Pardo Mezzapelle del Comune di Larino.

Gli amministratori hanno fatto sentire la loro voce evidenziando le criticità del territorio e la necessità di uscire da una situazione così complessa e stagnante, ma soprattutto estenuante per i cittadini. Va dato merito al sindaco di Ururi Primiani, il quale ha preso posizioni dure nei confronti di Molise Acque e ha evidenziato l’inverosimile della situazione odierna che mette i cittadini in condizioni di dover elemosinare un bene prezioso e primario.

Il sindaco Puchetti invece, ha riportato la “fotografia” dei lavori per l’allaccio alla nuova condotta che stanno per essere ultimati, evidenziando che con il nuovo serbatoio che sarà in uso all’acqua del Matese, tutto il centro abitato, piano San Leonardo e centro storico, saranno serviti dallo stesso, mentre le contrade, per il momento, utilizzeranno ancora l’acqua dell’invaso del Liscione.

L’impegno preso dal sindaco di Larino nell’ambito dell’assemblea è stato quello di tenere quanto più informata la cittadinanza che verte in uno stato di confusione e di allerta, dovuti ai repentini cambiamenti di programma oltre ai dubbi sulla qualità dell’acqua che arriva nelle proprie case, ammesso che arrivi, visti i disagidegli ultimi tempi. Altra nota dolente e altamente preoccupante le condutture fatiscenti che rilasciano al passaggio metalli pesanti ed altro che mettono a repentaglio la salute dei cittadini. Altro tassello, quello dell’acqua che va fortemente ad incidere sull’opinione pubblica contribuendo a mettere in ginocchio il Basso Molise, già fortemente provato per gli ultimi, e non tanto, epiloghi sulla Sanità e la viabilità.

Un dibattito che ha suscitato molto interesse e che ha visto interventi pertinenti e appassionati da parte di Pasquale De Notaris, geologo e Marcella Stumpo.

Durante l’incontro sono state raccolte firme per sensibilizzare il senso civico del popolo e favorire una rete di intenti e di azioni con tutti i Comuni coinvolti.

Un incontro che rafforza gli intenti di ViviLarino e favorisce la determinazione nell’operare.