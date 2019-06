"Molise dove ti stanno portando…", speranze infrante dei giovani di una regione allo sbando

TERMOLI. Prima nota ufficiale in una delle sere maggiormente convulse della storia recente della città di Termoli, quella della Uilm, con la segreteria territoriale, che esulando dall'ambito metalmeccanico lancia un affondo sulle note del "Molise dove ti stanno portando…".

«Mentre la politica regionale molisana è impegnata sul come sfiduciare un assessore e su chi dovrà prendere il suo posto, nella nostra sanità chiudono i reparti. Ultimo la chiusura del punto nascite a Termoli. Senza soffermarsi sulle infrastrutture, come la viabilità ormai ridotta a un colabrodo. Anche su questo tema non c'è una programmazione dei lavori per rendere sicuro il percorso del nostro territorio. Per non parlare della crisi dell'industria, chiusure e richiesta di cassa integrazione delle aziende presenti in Molise.

Il decreto legge per far ripartire le stesse (chiamato zes) non decolla perché ci sono altre priorità come le crisi politiche. Intanto tanti giovani non trovano occupazione e vanno fuori regione, lavoratori con nuclei familiari che perdono il lavoro e si trovano nella situazione di essere troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per il lavoro...

Allora la domanda nasce spontanea alla politica che ci amministra, il nostro Molise dove lo volete portare?

Noi pensiamo ci sia bisogno di un rilancio serio delle politiche sociali, con tavoli istituzionali con tutte le parti, sindacali, industriale e politica, che facciano partire iniziative per il rilancio del nostro Molise, a partire dello sgravio fiscale per le aziende che investono e che assumono nel nostro territorio e nell'aiutare le aziende già presenti in difficoltà e il loro rilancio».