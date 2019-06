TERMOLI. Chiusura Punto nascita, scendono in campo il gruppo ”Donne&Mamme Termoli”, ma non solo, molti gli appelli sui Social.

Una chiusura annunciata già da tempo, purtroppo dettata dai numeri, nel 2018 presso il Punto nascita del San Timoteo sono stati registrati n. 353 parti (dati Cedap) con una tendenza, nel primo trimestre del 2019, alla ulteriore riduzione (n. 74 parti da gennaio a marzo 2019).

Mentre nel provvedimento a firma del Commissario ad acta della Sanità in Molise Angelo Giustini e del sub commissario Ida Grossi, indirizzata a Sosto e al Governatore Donato Toma, si richiama l’accordo sui punti nascita di mille all’anno, la deroga a 500.

Dal 30 giugno non si ricevono più nuovi ricoveri e fino al 7 luglio sarà smaltita l’attività dello stesso Punto nascita.

Molti gli appelli che in queste ultime ore stanno girando sui Social.

“Faccio un appello a tutti i cittadini molisani - ha detto Rosy una mamma termolese - stanno smantellando il nostro ospedale, pezzo per pezzo.

Gli errori di una gestione politico - sanitaria storicamente (a dir poco) scellerata e clientelare stanno ricadendo sulle spalle di noi cittadini.

Dal 7 luglio non sarà più possibile nascere a Termoli. Non possiamo accettare passivamente questa decisione! Dobbiamo dare mandato ai nostri rappresentanti politici, affinché difendano con le unghie e coi denti il nostro nosocomio.

Il decreto Calabria ha rimosso il blocco del turnover, da settembre sarà possibile assumere anche specializzandi all'ultimo anno, insomma, le cose sono ormai sulla via della risoluzione, manca poco, quello di quest'estate è l'ultimo sprint da fare prima di poter finalmente definitivamente respirare.

Perché gettare la spugna proprio adesso? Non possiamo restare a guardare, non possiamo tacere.

Facciamo un appello ai nostri rappresentanti politici, invogliandoli a difendere la risorsa "Ospedale San Timoteo" affinché non sprofondi nella negligenza e nell'incuranza di tutti. Forza San Timoteo!!!”.

Si svolgerà, invece, lunedì 1 luglio alle 10, la protesta “Vogliamo nascere a Termoli” organizzato dal gruppo Social ”Donne&Mamme Termoli”.

Un evento organizzato da Cinzia Ferrante, che vedrà protagoniste molte mamme e non, di Termoli e paesi limitrofi.

Quale saranno le conseguenze di questa nefanda scelta, che vede calpestati il diritto alla salute dei termolesi e degli altri utenti del nosocomio termolese.

Tutto ciò porterà ad una maggiore spesa della Sanità molisana che dovrà pagare la Sanità Abruzzese per le partoriente del Basso Molise con impoverimento delle nostre casse regionali.

In difesa del nostro territorio e del nostro ospedale, e in vista della manifestazione di lunedì 1 luglio, lanciamo l’appello di Cinzia Ferrante: “Bene guerriere, ora mi serve qualcuno disposto a collaborare per organizzare il tutto, il tempo è poco, l’acque è poca e la papera non galleggia… mi servono cartelli, megafoni e voglia di fare, venerdì 28 giugno alle 10.30, ci incontreremo con qualche mamma al bar Sottovoce, se qualcuno di voi vuol farci compagnia è il benvenuto!”.