Turisti senza possibilità di dialisi, la storia di Anna

TERMOLI. Mentre in queste ore ci giunge la notizia che conferma la chiusura del punto nascita dell'Ospedale San Timoteo di Termoli, ci vediamo costretti a parlare di un altro caso di mancata assistenza, che di certo non migliora la reputazione del nosocomio della nostra città.

A raccontarci la sua storia, una cittadina che da 27 anni trascorre le sue vacanze estive a Campomarino e che da quest'anno sarà costretta a rinunciare.

La raggiungiamo telefonicamente, Anna vive a Milano con il marito che da due anni si sottopone a dialisi.

«Sono 27 anni che trascorro le vacanze estive a Campomarino dove ho una casa di proprietà, ma da quest'anno non mi sarà più possibile.Non appena mio marito ha cominciato la terapia, ci siamo messi in contatto con il reparto di Termoli per garantirgli di continuare la terapia, durante il nostro breve periodo di permanenza.

Da un primo contatto telefonico con il responsabile del reparto, è cominciato un calvario senza fine e a oggi rimasto irrisolto.

Ci hanno chiesto all'inizio di mandare email con tutte le certificazioni, l'abbiamo fatto ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Abbiamo contattato più volte il reparto, per poi sentirci rispondere che non hanno posto, non possono garantire i doppi turni perchè gli straordinari non vengono pagati».

Quello della signora Anna non è un capriccio come i più potrebbero pensare, a Milano d'estate si sfiorano i 40 gradi e in casa non possono utilizzare l'aria condizionata perchè il marito si avvale di una terapia basata sulla somministrazione di ossigeno.

Per il marito della signora Anna, trascorrere anche poche settimane lontane dal caldo torrido che investe la citta' meneghina durante l'estate, significherebbe molto.

«Non sappiamo come fare, non sappiamo a chi rivolgerci. Ho pensato di incatenarmi come segno di protesta affinchè qualcuno mi ascolti».

La storia che la signora Anna ci ha raccontato è solo una delle tante che ogni giorno costellano le cronache italiane e molisane.

Il diritto alla salute è sancito dall'articolo 32 della Costituzione "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti."

Oggi la parola diritto affiancata alla parola salute ci sembra che suoni in maniera stridente.

In questo momento critico per la nostra città chiediamo a chi di dovere di assumersi le proprie responsabiltà e di non rimbalzarle da una parte all'altra, i cittadini vogliono una risposta immediata.

«Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo». Sandro Pertini.