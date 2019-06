VASTO. Si sono svolti questa mattina a Vasto, presso la chiesa di San Paolo Apostolo, i funerali di Michelina Marchesani, la donna di 87 anni uccisa sabato notte nelle residenza per anziani "San Pio" (LEGGI). Ad officiare la messa è stato il parroco don Gianni Sciorra.

Quest'ultimo ha ricordato così l'anziana: "Michelina ora è con Gesù in Paradiso, la sua è stata una terribile fine terrena. Era sorridente, simpatica con tutti, amava parlare, amava cucire ed era di compagnia, dall'animo buono e gentile, estremamente positiva. Nonostante l'età era molto lucida e piena di vitalità".

In tanti hanno preso parte all’ultimo saluto della donna per manifestare la propria vicinanza e calore a familiari e parenti. Letta anche una lettera da parte della famiglia per voce della cugina della defunta: "Grazie Michelina per la tua presenza con noi, non ti dimenticheremo mai. Non ci sono spiegazioni per quello che è accaduto, siamo ancora increduli".

Presenti anche i responsabili della struttura dove è avvenuta la tragedia e la Guardia di Finanza di Vasto con il Comandante Marco Foladore.