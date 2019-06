«Basta esistere per ricevere rifiuti e dare l'acqua, riprendiamoci il San Timoteo»

TERMOLI. «Messaggio di Sandro Pertini al popolo italiano nel 1983: “Bisogna che il governo si adoperi per trovare sorgenti di lavoro, per fare in modo che tutti gli italiani abbiano una occupazione. Questo è quello che deve fare il governo, questo è quello che deve fare il Parlamento”. Ammirevole il lavoro che stanno svolgendo i sindaci molisani per la sanità priva di personale e con reparti che chiudono. Credo come cittadina che questo non basti. Occorre la presenza di ogni cittadino in piazza , occorre con compostezza e dignità che ciascuno di noi dimostri che questa regione esiste! Le critiche ormai non servono, in molti paesi europei la gente scende in piazza per rivendicare i propri diritti, la dignità di essere umano, il diritto alla salute oltre ad un posto di lavoro che consente una vita dignitosa atta a sfamare i fabbisogni del quotidiano. Quando le autorità non ce la fanno il popolo è chiamato a scendere in campo.

Dimostriamo a regione e governo che esistiamo , dimostriamo che siamo pronti a riprenderci tutto ciò che di diritto ci tocca , dimostriamo che non siamo l’isola che non c’è - dimostriamo di esistere non solo quando fa comodo come giustamente sostiene l’attuale sindaco di Termoli - dare l’acqua alla Puglia, prendere i rifiuti da altre regioni etc. etc. Il mondo cambia se non restiamo seduti comodi ad aspettare che altri risolvano i problemi per noi. Riprendiamoci l’ospedale San Timoteo pretendendo assunzioni e regolarità dei servizi». Scegliamo questo contributo, di una nostra assidua lettrice e contributrice di idee, Rosaria Verini, mai banale nelle sue asserzioni.

Ma il suo intervento è davvero la punta dell’iceberg, centinaia e centinaia i contributi che sono piovuti ovunque, telefonate, messaggi sui social, sui gruppi WhatsApp, mail. Tutti univocamente mirati a difendere la territorialità e la sua identità e ad additare una classe dirigente inetta. Come dar loro torto e stiamo certi che daremo spazio e voce a tutti. Come qualcuno ci ha sollecitati, non resteremo in silenzio.