Di chi è la colpa se chiude il Punto nascita?

TERMOLI. Il governo chiude i punti nascita con meno di 500 parti all’anno: questo si sa da più di tre anni. L’ex ministro della Salute Lorenzin ha negato la deroga ai piccoli centri ospedalieri con la poco sostenibile motivazione che non si possano lasciare le donne e i bambini in strutture inadatte. A questo punto mi viene spontaneo chiedere: perché i nostri parlamentari non hanno aperto una trattativa con l’attuale Ministro della salute per una deroga riguardante il punto nascite di Termoli, destinato a chiudere perché di poco sotto soglia in termini di sicurezza? In tutti gli altri casi, a fare la differenza tra la sopravvivenza o meno di un punto nascite sono tre fattori: almeno 500 parti annui, la disponibilità 24/24 di ginecologi, pediatri neonatologi e ostetriche, la presenza a corto raggio di un servizio di terapia intensiva neonatale e sub intensiva per le madri.

La vita di una donna e del suo bambino non possono essere lasciate in mano alla disorganizzazione di strutture con personale generoso e attento ma numericamente insufficiente, privo di strumenti per la diagnostica, con aperture part-time questo è giusto ed è accettabile, ma, noi avremmo potuto ottenere una deroga in sicurezza? Io credo di si! Spettava alla Regione dotare la propria sanità territoriale di centri efficienti: ambulanze ed elicotteri, migliore distribuzione degli organici e nuovi concorsi per potenziare il personale h 24. E’ stato fatto? Direi proprio di no! Insorgono giustamente i sindaci e i cittadini ma non dimentichiamoci che nel nostro piccolo Molise, paragonabile ad un quartiere di Roma, corruzione e frodi, insieme a sprechi e inefficienze, sottraggono risorse ai servizi assistenziali.

Questo vale per una stima di circa il 2,5 % del totale delle spese sanitarie sostenute annualmente. In questo scenario, diventa prioritario contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza etica nel settore della salute al fine di assicurare servizi assistenziali di qualità in un’ottica di appropriatezza, sostenibilità e trasparenza. Nessuno ha il coraggio di scriverlo ma nel nostro piccolo sistema sanitario è possibile con maggiore facilità isolare il fenomeno della corruzione distinguendolo da quello dell’inadeguata gestione organizzativa e degli sprechi, che si traducono in risorse sottratte ai servizi sanitari tra i quali anche quello appena soppresso. In Molise occorreva e occorre ancor oggi un piano anticorruzione simile a quello auspicato dall'Anac con l'aggiunta, a mio avviso, di strumenti funzionali nel guidare le scelte tecniche, le relazioni con il paziente, i rapporti tra operatori e con le organizzazioni sanitarie, le aziende e le istituzioni.

Un vero Piano anticorruzione nel settore sanità che possa imporre la ricerca di equilibrio tra l’efficienza delle risorse impiegate ed i risultati ottenuti in termini di salute, alla luce dei bisogni emergenti dei cittadini molisani. Se vogliamo dirla tutta, lo scrissi a suo tempo al ministro della Sanità Grillo, il Molise ha bisogno di uno specifico modello organizzativo dell’assistenza, fondato su tre cardini: riassetto strutturale della rete assistenziale ospedaliera, rilancio degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e potenziamento delle cure primarie territoriali. Credo che soltanto attraverso la gestione di una rete integrata si potranno dare risposte ai crescenti e prossimi bisogni di salute dei molisani.

L’integrità e la sostenibilità del servizio sanitario molisano passano, comunque, piaccia o meno, anche attraverso l’affermazione di un efficace ed efficiente piano anticorruzione che possa contenere in sé anche la misurazione e valutazione delle performance delle strutture sanitarie, condividendo un modello omogeneo ed uniforme di conoscenze, di strumenti operativi e metodologici, a supporto della nostra Regione, aziende sanitarie nell’attività di prevenzione, analisi e valutazione delle criticità, in primo luogo organizzative, all’origine di fattori distorsivi che rischiano di pregiudicare la qualità, la sicurezza e l’equità nell’accesso alle cure. Ciò nella consapevolezza che i “valori etici” vanno espressi in pratiche e comportamenti concreti e non solo teorizzati. A suo tempo in una ricerca del 2015 individuammo proprio per il Molise alcune soluzioni, tra di esse spiccava quella di aumentare l’efficienza e intensificare i controlli sull’attività di tutti gli operatori del settore sanitario interni ed esterni pubblicando e rendendo trasparente l’uso delle risorse pubbliche ai cittadini molisani spesso disattenti. La studio fu inviato alla Regione Molise ma non avremmo risposta.

(Vincenzo Musacchio).