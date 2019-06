Gli studenti del Majorana in partenza per Malta grazie al progetto Erasmus + Copyright: Termolionline

TERMOLI. Sono 15 i ragazzi del quarto anno dell'I.Iss Majorana di Termoli che avranno la possibilità di effettuare un'importante esperienza di mobilità di un mese con tirocinio formativo internazionale a Malta presso laboratori, centri di assistenza informatica, elettronica ed aziende meccaniche specializzate nelle nuove tecnologie 4.0.

Il prossimo mese partiranno altri 10 studenti diplomandi che avranno la stessa possibilità formativa per una durata di tre mesi.

L'attività svolta avrà sicuramente delle ricadute positive sul futuro dei partecipanti rendendoli più occupabili nel settore dell'industria 4.0 e delle nuove tecnologie.

Un'ottima occasione anche per migliorare la conoscenza dell'inglese, per conoscere le abitudini di un paese straniero, per confrontarsi con altri coetanei provenienti da varie parti del mondo.

Un'esperienza ricca di emozioni che non migliora solo la formazione scolastica ma anche le competenze interculturali, dell'autonomia, il senso di responsabilità e soprattutto la conoscenza di se stessi.