TERMOLI. Ricostruire una cultura della solidarietà e della collaborazione. Un processo complesso e sicuramente non breve. Ma alla cui base, come sostiene Giuseppe Dardes, coordinatore Network Housing First Italia, bisogna porre una domanda: cosa vogliamo fare?



Un quesito che nasce dalla situazione critica delle persone senza dimora. Un tema delicatissimo, che è stato trattato nella sala Consiliare del Comune di Termoli, alla presenza del sopracitato Dardes, del Vescovo Gianfranco De Luca, di Antonio Russo coordinatore dell’Ambito territoriale sociale, Angelo Malinconico direttore del Centro Salute Mentale di Termoli e la psicoterapeuta Paola Briatore del Centro Diurno.

“Il modo migliore — afferma Dardes — per far capire cosa sia l’Housing First, è spiegarlo attraverso le storie. Nella mia esperienza, sono venuto a contatto con molte storie . Traumatiche. Ma proprio attraverso queste, è possibile ripensare il modo in cui, una comunità, possa fare politica sociale. Ovvero tutti quei fattori, che possono aiutare l’integrazione e prendere quella confidenza con le povertà. Un risultato che si ottiene attraverso la sensibilizzazione. Oppure, si può essere immuni ai problemi di una comunità. All’interno della quale, credetemi, non si vive.”

Bisogna scegliere. Decidere se rimanere indifferenti o essere scossi dalla richiesta di aiuto di queste persone. Comprendere che queste, non sono solamente prive di denaro. Ma che si trovano in uno stato di difficoltà estrema, anche a causa di traumi, dipendenze e problemi psicologici. Un lungo processo di comprensione e presa di coscienza, che porta alla formulazione di una seconda domanda: capire in che modo possono essere aiutate. Giuseppe Dardes affronta il problema, parlando di Housing First. Un approccio diverso, che cerca di avvicinare queste persone, attraverso un processo di recupero totalmente differente. “Questo — afferma Dardes — è un modello innovativo. Arriva dagli Stati Uniti, intorno agli anni 90’, con lo psicologo Sam Tsemberis. Il quale decide di intervenire, su un ambito molto ristretto. Capisce che ci sono molti malati psichiatrici, cronici, che vivono in strada. Sui quali, ogni intervento fatto, non ha avuto esito. Queste sono persone che, quella determinata Società, ha scelto di abbandonare. Un’eutanasia sociale. Ovvero, scegliere quali persone possono morire. Tsemberis vuole cambiare. Il vecchio approccio, viene rivoluzionato. Capisce che dire a queste persone, di avvicinarsi ad un dormitorio, andare in una mensa o chiedere di rispettare delle regole di una struttura di accoglienza, praticamente è impossibile. Perché queste persone, hanno talmente tante difficoltà, che non reggono questo sistema. Si accorge che, l’80% delle persone inserite nel cosiddetto percorso a scalini, inciampando su uno di questi, ricominciava da capo il processo di recupero. L’approccio che propone Tsemberis, è quello di incominciare dalla casa. Ovvero assicurare la casa, la quale è un diritto fondamentale, ma costruendo intorno ad essa, un’opportunità di integrazione sociale.”

Un nuovo modello che, a sorpresa degli addetti ai lavori, ha portato grandissimi risultati. Dove questi, sono stati supportati da un altro grande elemento: il costo. Gli Stati Uniti hanno incominciato così, ad utilizzare un sistema nuovo, diverso. Dove l’individuo, all’interno della sua casa, ha potuto incominciare un lavoro di recupero della sua condizione. Dove quest’ultima, beneficia di un aspetto fondamentale: la sicurezza di avere un tetto. Un progetto che, in seguito, ha superato i confini ed è arrivato anche Italia. “Questo progetto — afferma Dardes — arriva da noi nel 2014. Quando il Network Housing First Italia, decide di sperimentare questo modello. L’esperienza italiana è interessante, perché non ci sono tanti soldi. Ma grazie agli autofinanziamenti, è stato possibile portare da noi formatori, come Sam Tsemberis, che hanno permesso la sua realizzazione. Anche qui, questo modello funziona.”

Un progetto vincente. All’interno del quale, l’elemento fondamentale è l’assegnazione di una casa e il suo relativo riconoscimento come diritto umano. Un aspetto fondamentale, accompagnato dall’assenza di vincoli per il suo mantenimento. L’individuo può così, dedicarsi ad un percorso di recupero totalmente distaccato dal diritto di avere una casa. Su questo Dardes afferma: “Un aspetto fondamentale, è la distinzione tra l’ospitalità in casa e il trattamento terapeutico. Non ci sono condizionamenti. Per esempio, molte persone che abbiamo in casa, continuano a fare uso di sostanze. Ma nel momento in cui, non poniamo condizioni legate al mantenimento della casa, l’individuo comincia a diminuirne l’uso.”

Una libertà di movimento, che mostra un attento lavoro e supporto psicologico. Un aspetto imprescindibile, in situazioni di questo tipo. La mancanza di una casa, comporta una conseguente mancanza di fiducia. Su questo, il direttore del Centro Salute Mentale Angelo Malinconico afferma: “ Io mi occupo di salute mentale. Questo significa tenere a cuore la salute delle persone a 360 gradi. Per noi, l’abitare è fondamentale. Come la ricerca di un lavoro per il rispetto nell’ambito della società. Non c’è un’alternativa. Occorre essere attenti ai vari aspetti, che rendono la persona umana, accettata, inserita nella società in modo dignitoso.”

Un’ attenzione figlia di un richiamo della coscienza e della stessa conoscenza fredda della realtà. Aspetti scomodi che riscuotono scarso interesse, ma che non possono nascondersi sotto il cappello dell’indifferenza generale. La quale non trova soddisfazione nel lavoro svolto dal Centro Diurno e nelle parole della psicoterapeuta Briatore. La quale spiega, come il Centro agisca attraverso l’utilizzo di un modello riabilitativo, che vuole includere il sistema famiglia, fin dalle prime fasi del processo terapeutico. Con l’obbiettivo finale di creare un progetto di cura, orientato all’individuo e ai suoi bisogni. Un processo terapeutico, che chiama in causa molte figure professionali: gli psichiatri, gli operatori e gli assistenti sociali del Centro di Salute Mentale. Un lavoro di squadra, dove ogni componentesvolge un parte fondamentale del percorso. Tra i vari progetti sostenuti dal Centro Diurno, troviamo sicuramente il “Progetto appartamento”. Su questo Briatore afferma: “Questo progetto nasce da un bisogno. Il quale è legato alle opportunità. L’appartamento non è solo uno spazio, ma una condizione. All’interno della quale, troviamo tradizioni, cultura, idee, regole, norme, diritti e doveri. Io la definirei, una soluzione riabilitativa. La quale prevede una presa in carico sostanziale dell’utente, nella possibilità di offrire dei riferimenti efficaci e funzionali. Sia per costruire dei sistemi di relazione migliori, che per vivere meglio la cultura dell’abitare. Un progetto che prevede un lavoro di affiancamento, finalizzato ad incentivare domande rivolte all’interazione, allo sviluppo di competenze e all’acquisizione di autonomie. Un progetto che punta su un coinvolgimento attivo delle famiglie e degli organi Istituzionali”.

Un lavoro costante, che non si ferma mai. Il vescovo De Luca fa appello al cuore delle persone. Ma questo, secondo il Vescovo, significa anche ascoltare. Un’attitudine sempre più rara, che si perde nell’indifferenza generale. Ma che ritrova slancio, nella speranza di tutti i giorni.