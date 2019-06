Il Molise (che non esiste...) deve continuare a esserci?

LARINO. A ogni tempesta ci si chiede se il Molise (che non esiste... per molti) abbia ancora senso. Così com'è, autonomo ma non auto-sufficiente, ormai. La risposta per ora non c'è, ma la speranza dello sviluppo è un ritornello che sentiamo da quasi 50 anni.

Quando mi piacerebbe che le varie tv locali tenessero una trasmissione in cui la domanda, rivolta all’uomo della strada, fosse unicamente questa: perché resti a Campobasso (o a Termoli o in Isernia, Larino, Bojano, Agnone o Venafro)? Immagino che sarebbero in pochi a fornire una risposta coerente, innanzitutto con la realtà fattuale e poi con sé stessi. Né mancherebbe chi avrebbe a rispondere in malo modo: "Ma perché non te ne vai tu?”. Eppure non era stato l’ultimo dei fessi quello che – nel lontano 1972 – aveva avuto a gridare (a gran voce) ai giovani meridionali: "Fuijtevenne!”, per metterli in guardia dal rischio di rimanere impaniàti in una ragnatela di familismi, di contiguità, di servaggi attraverso cui si può stentare un’esistenza, ma pagando l’orribile òbolo che, da troppo tempo, i Molisani versano alla cosiddetta ‘politica’.



Tanti anni fa m’è capitato di assistere ad una scena desolante rimastami impressa: in un dolce Paese (che non nomino) un gruppo di cani randagi si aggirava in una strada nell’attesa che un macellaio lanciasse alle loro fàuci fameliche, quasi che fossero profumati petali di rose, un mucchio d’ossi e di frattaglie da sbranare. Allo spettacolo assisteva un gruppetto di giovani che, ridendo e sollazzandosi per quanto offerto, indossavano ‘jeans’ col cavallo ultrabasso e strani tagli di capelli. Nessuno si rivoltava, ma tutti osservavano la scena dai propri balconi. I discendenti di Cuoco sono scarsamente proclivi alla mobilitazione. Sembrerebbero propensi solo a certe improvvise tempeste che infuriano sul mare. Ma non appena le acque si placassero, perdendo ogni increspatura, sembrerebbero non essersi mai mossi. Cosicché il relitto di ciò che è stato se ne rimane immoto nella profondità, depositandosi al di sopra di altri relitti morsi dalla cancrena del tempo. Insomma la storia si incista nel ricordo e pretende di rimanere attuale, mutandosi in un gioco delle parti di cui gli stessi attori, ad un tratto, sembrerebbero avere perduto il filo.

In Molise non v’è motivo alcuno di confidare nella saggezza della gran parte del popolo, mutevole e capricciosa come quella di un bambino.

Ancora oggi si tratta di una massa di persone adagiata su di una prospettiva di vita di stampo pre-moderno. Un popolo che, mentre il mondo intero ‘viaggia’, si sposta, sceglie per cercare (fuori dal proprio orticello) gli spazi di una fortuna che sente di meritare, lamenta invece - come una terribile sciagura - l’eventualità di migrare, di staccarsi dalle sue eterne abitudini, dalla famiglia, dal quartiere, da certi detestabili panorami. Un popolo che, in buona sostanza, preferisce adattarsi al precariato locale, confidando nel fatto che – da quella mensa – potrà pur sempre cadere qualche brìciola. Ed ecco spiegare come si ritrovino ancora tutti in Molise, dove non è rimasto alcunché.

Non un’industria (a carattere regionale) in un luogo dove gli stipendi spesso sono in nero e dove l’unico vero ‘welfare’ è la clientela politica, variamente graduata dal ruolo dirigenziale fino a quello dell’ultimo lavoratore socialmente utile. E meno male che non ancora si è diffusa l’affiliazione criminale!

Mi domando, cosa pensi il lettore di questo stato. Conferirebbe una medaglia a chi lamenta le condizioni della landa oppure ne farebbe un pubblico zimbello? Io non so, pure perché il mio è soltanto un invito generico a meditare prima di tutto con sé stessi. Ma come? Potreste rivolgere la vostra poppa in direzione della Isidora di Calvino, dove le città hanno palazzi con le scale a chiocciola incrostate di esemplari marini, e voi – invece – preferite di restare a Diomira? Isidora è la città dei sogni di ciascuno, quella della memoria dove tutto è possibile; e tu preferisci vivere quotidianamente con la presunta impronta del passato. E’ una città con sessanta cupole d'argento, una più, una meno; con statue in bronzo che raffigurano tutti gli dei. E’ la città che avevi sempre sognata, sin da giovane e tu preferisci rimanere a Diomira sino alla tarda età? Questo il dilemma a cui riuscirebbe necessario rispondere, almeno sinché sia possibile ed almeno sin quando non sia diventato troppo tardi porse.

Claudio de Luca