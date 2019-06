Il Punto nascita muore ma la popolazione scenderà in piazza

TERMOLI. E’ una di quelle notizie che ti fanno attorcigliare le budella. La collera cresce in proporzione all’imbecillità della decisione e la bile, gialla molto gialla, diventa un fiume all’interno del proprio corpo mentre il fegato ne rimane distrutto.

Le giustificazioni provenienti da dirigenti ministeriali e regionali poggiano su argomentazioni economiche, di produttività, di sicurezza, di standard. Ma di cosa stiamo parlando di una fabbrica di biscottio di una catena di produzione di pezzi di ricambio?

Facile per loro fare i manager della chiusura invece che mostrare le abilità necessarie per mantenere in vita e sviluppare (anche secondo gli standard di sicurezza) un reparto che è la vita di Termoli.

Facile l’uso della ghigliottina con le giustificazioni assurde della matematica insita nel decreto Balduzzi.

Facile fare gli sfasciacarrozze e gli organizzatori di funerali. Abilità già mostrate in occasione del de profundis al treno Termoli–Campobasso.

Ma in questo caso, la chiusura del Punto Vita si tratta di ben peggio. Un insulto ai Termolesi, uno schiaffo alle donne, una dichiarazione della propria ignoranza impuzzolita di menefreghismo per la storia termolese di oltre 1000 anni.

La vostra decisione vigliacca che ha come alibi i numeri per nascondere l’assoluta inabilità progettuale arriva al paradosso: da domani non nascono più termolesi. Che è come dire: il popolo di Termoli, nato decine di secoli or sono, non esisterà più Lentamente, ma deve morire.

Ma alla suddetta catastrofe storica- epocale, si aggiunge la beffa. Voi termolesi sulla via di estinzione avrete anche stressanti e sfiancanti ostacoli per far nascere i futuri figli che non saranno termolesi, ma neo molisani di Isernia o di Campobasso o addirittura abruzzesi di Vasto. Difficoltà,non solo quelle strettamente circoscritte alla puerpera, ma anche quelle coinvolgenti in diversa maniera il parentado: il marito, i genitori, i suoceri i fratelli, le cognate etc..

Infatti per contribuire alla continuità del genere umano,ma non alla continuità della gente di Termoli, dovrete lasciare il vostro paese. Per andare in quale cittadina? Forse la più attrezzata, la più vicina, la più rinomata. Con l’auto, con il treno, con un minibus per tutti i parenti. Percorrendo l’autostrada (si arriva più velocemente), o utilizzando la statale forse più sicura oppure attraverso una provinciale quasi completamente priva di traffico. Quando? Prima o dopo la rottura delle acque? Oppure pianificando una dolce attesa in un albergo non molto costoso.

Insomma uno sconvolgimento del lieto evento. Da semplice a complesso. Fino ad oggi: a Termoli nel tuo paese. E da domani: in trasferta.

Conclusione. Voi volete cancellare un popolo ma i termolesi non ci stanno.

La popolazione scenderà in piazza per il mantenimento della sua identità pian piano costruita da oltre un millennio. Iniziando quando gli abitanti dell’attuale quartiere di Porticone per sfuggire a razzie e stupri si trasferirono nel bosco dell’attuale promontorio del borgo antico dove hanno fondato Termoli.

La popolazione scenderà in piazza perché Termoli storica cittadina sul mare, aspirante candidata all’Unesco come Patrimonio dell’umanità non può diventare sterile (apparentemente) per ordine ministeriale.

La popolazione scenderà in piazza perché ha compreso che la politica è troppo importante per lasciarla fare soltanto ai politici. I quali sono troppo poco intelligenti per gestire i problemi dei cittadini. Un circolo vizioso che promette (e mantiene) grandi danni. E la chiusura del Punto Nascita di Termoli ne è un plateale e disastroso esempio.