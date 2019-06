TERMOLI. Siamo piombati nella sala conferenza dell'Ospedale San Timoteo di Termoli nel bel mezzo di un incontro tra il primario del reparto di Ginecologia e ostetricia del nosocomio e le prossime puerpere che, dopo la notizia della chiusura del punto nascita, sono letteralmente disorientate.

A fine incontro, abbiamo ascoltato la signora Katia che si è fatta portavoce di tutte. Ci siamo recati poi al nido dove la responsabile Carmela Stignani ci ha espresso il suo dispiacere per questa situazione: «Io fra un anno vado in pensione e potrei anche tutto sommato non pormi il problema, eppure da quando ho saputo la nefasta notizia sono davvero sconfortata; eravamo il fiore all'occhiello della sanità con 800/850 parti all'anno. Ora cresce anche il moto per la manifestazione di lunedì che deve comunque dare un segnale forte a tutti i livelli e che deve superare i confini regionali».