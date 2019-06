Zuccherificio: «Qui si gioca sulla vita umana, gli incapaci si facciano da parte»

TERMOLI. Ricomincia con frequenza e assiduità l’attività mediatica del comitato degli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise. «Un'altra riflessione che il comitato ex lavoratori Zuccherificio pone è un problema serio, ossia che i nostri consiglieri fanno solo interrogazioni e dicono che la regione deve fare, scusate ma chi lo dicono? Chi è la regione? Chi deve fare qualcosa se non il decisore politico? Sanno che sono consiglieri con indennità e responsabilità? Altrimenti perché gli paghiamo 250 euro ogni volta che si siedono in consiglio per risolvere i problemi, comodamente con l'aria condizionata e ogni comfort?

Oltre alla mega indennità che non è mai inferiori a 6mila euro al mese e tutti gli altri costi di pasto, autista, segretari, portaborse ecc. ecc.? Cosa hanno prodotto per migliorare la situazione dei disoccupati delle partecipate della Regione Molise? Dipendenti sempre regionali, la Regione qui è il peggior datore di lavoro sia che per Zuccherificio, sia per Gam, per Ittierre, sanità, per regionali, per partecipate, per consorzi ecc. ecc. Non si è fatto nulla o quasi nulla. E quando qualcuno si ricorda e vuole fare politica lo emarginano come fanno per le proposte di Iorio giuste o sbagliate che siano, lui almeno le ha fatte ha lavorato! Cosa hanno fatto? Mai risposte risolutive solo parole, parole soltanto parole, come la canzone. Ma qui si gioca sulla vita umana.

Con coerenza e coraggio se non hanno idee e soprattutto se non hanno la capacità si facessero da parte per il bene della collettività e non pensassero solo alle loro indennità e poltrone. "Poltrona e sofà, beato chi so… fa!", diceva la Loren, ma quella è pubblicità, qui parliamo di cose serie, di famiglie che non hanno più soldi per un piatto caldo a volte devono recarsi alla Caritas. Ricordatevi quello che ha detto il Santo Padre Francesco alzando un po' il tono di voce: serve il lavoro che è dignità».