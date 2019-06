Buste paga Log12, parte il fondo di solidarietà

TERMOLI. La Fiom-Cgil, che nei giorni scorsi era intervenuta più volte in merito, ha reso noto che in data 25 giugno, presso la Confindustria di Termoli, si è tenuto l'incontro per l'esame congiunto relativo all'attivazione dell'attivazione dell'ammortizzatore sociale denominato Fis (fondo integrativo di solidarietà). Tale ammortizzatore permette di coprire economicamente i lavoratori della Log12 nei periodi di fermo produzione collegati ai fermi produttivi di Fca di Termoli.

«Quindi dal 17 giugno scorso e per 13 settimane i lavoratori, al momento, saranno coperti, a differenza dei mesi precedenti che hanno subito decurtazioni in busta paga per la cattiva gestione dell'azienda che ha giustificato i fermi con permessi non retribuiti e portando in negativo le ferie e permessi di una parte di lavoratori. La Fiom dopo aver denunciato pubblicamente queste mancanze, ha chiesto all'incontro di ripristinare le mancanze nelle buste paga dei lavoratori relativi agli ultimi 4 mesi – precisa il segretario generale Giuseppe Tarantino - l'azienda ha mostrato al tavolo la disponibilità, che verificheremo, per le suddette mancanze. Al momento l'incontro è stato positivo per la questione ammortizzatore sociale, meno positivo sull'aspetto del futuro che è collegato alla situazione di Fca di Termoli.

Infine, si fa presente un fatto strano e poco piacevole accaduto al termine dell'incontro, e pochi secondi dopo la firma dell'accordo, un rappresentante sindacale presente al tavolo ha postato nel gruppo WhatsApp dei lavoratori un comunicato sindacale a firma di Fim-Cisl e Uilm, che riportava notizie inerenti l'incontro appena terminato. Le stesse modalità che avvengono appena dopo le riunioni delle commissioni in Fca a Termoli. È evidente che chi ha elaborato il comunicato sindacale con carta intestata e lo ha subito divulgato, rispetto a una parte dei contenuti della discussione, è un veggente con sfera magica per guardare il futuro».

Le stesse sigle, Fim e Uilm, a loro volta, hanno inviato una nota: «Si è tenuto nel pomeriggio di martedì scorso la riunione tra la Rsu di stabilimento, le segretarie territoriali di Fim e Uilm e la direzione aziendale di Log12. Dopo un lungo confronto si è completata la procedura per l'attivazione del Fis (fondo integrativo speciale) gli importi in misura dell’80% della retribuzione, durata momentanea è fino al 13/09/2019. La procedura è stata richiesta già qualche mese fa dalla Rsu e dalle organizzazioni Uilm e Fim si completa con la riunione di oggi. Come sempre qualche altra organizzazione sindacale vorrebbe prendersi meriti su una vicenda che ha sempre gestito la Rsu. Da parte nostra lavoreremo sempre affinché vengano rispettati i diritti dei lavoratori e le produzioni che servono a mantenere le attività produttive in piedi». Nota firmata dalle segreterie e dalla Rsu, con Riccardo Mascolo, Maurizio Ciarla, Pasquale Campajola, Gennaro Tomaro e Pierpaolo Trivisonno.