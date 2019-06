Degrado in via delle Mimose Copyright: termolionline.it

TERMOLI. Nuova segnalazione da parte di alcuni cittadini per quanto riguarda il problema dei rifiuti e della raccolta differenziata. A chiamarci sono i rappresentanti di uno dei condomini sito in via delle Mimose. Il fatto strano che ci segnalano è quello che vede i bidoni destinati alla raccolta di uno dei tre condomini - quello centrale - sempre puliti e tenuti per bene, mentre quelli dei due palazzi laterali sono indecenti.

Non si riescono a spiegare questa cosa da cosa possa dipendere: se ci sono persone di altri condomini che con furbizia vanno a buttare da loro quei rifiuti che in realtà dovrebbero essere gettati "a casa loro" o che la ditta preposta al ritiro non passa da quelle parti con molta frequenza. Intanto sono costretti a sopportare questa brutta situazione!