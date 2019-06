Rabbia e frustrazione, «Creiamo un coordinamento unitario»

TERMOLI. Rabbia e frustrazione. Sentimenti ricorrenti che, negli ultimi tempi, sono sempre presenti negli animi dei cittadini termolesi. La chiusura del Punto Nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ha consumato l’ultimo briciolo di pazienza. Lo sconforto che si è percepito, nell’incontro tenutosi oggi, dal Comitato San Timoteo, ha riscaldato la voce dei presenti.

Parole ricche di tensione e nervosismo. Le quali si sono scontrate con una sensazione generale di presunta indifferenza e abbandono, da parte di chi governa dalle rispettive postazioni. Una logica conseguenza, che nasce da un animo generale, preoccupato e arrabbiato. La chiusura di un reparto così importante, ha scosso anche le coscienze di chi, fino a ieri, non dava molta importanza, alla questione della Sanità termolese. Un brusco risveglio. Sollecitato dalle enormi preoccupazioni che coinvolgono le mamme. Uno stato di ansia, che trova sfogo, nella protesta e nella presa di posizione. Ma a stemperare gli animi, ci pensa lo stesso presidente del Comitato San Timoteo Nicola Felice. Il quale afferma: “ La proposta scaturita stasera, da parte degli intervenuti e del Comitato, è quella di creare un unico coordinamento. Un unico gruppo. Al quale devono aderire amministratori, associazioni e comitati. Fare corpo unico e individuare la strategia ottimale, per tentare di salvare il salvabile.”

Cercare di salvare una situazione, che sembra avere un epilogo già scritto. Ma il presidente Felice non molla: resiste e rilancia. Attraverso la calma e il ragionamento. Dal quale, deve scaturire una precisa programmazione: una linea guida. Quella che, lo stesso presidente, pensa possa nascere solo attraverso l’unione delle figure Istituzionali e competenti. Un’attenta partita a scacchi, dove ogni mossa, può essere decisiva in un senso o nell’altro. Cercare di invertire una direzione, verso la quale, secondo Felice, non si avvistano cambiamenti, anzi. Su questo afferma: “ Siamo andati, dove era stato previsto da tempo. Siamo anche stati tacciati di allarmismo, ma era evidente il rischio che, l’ospedale San Timoteo, stesse correndo. Io penso che questo sia solo un inizio. Non tutto è completato. Il progetto si sta realizzando e la preoccupazione è che potremmo andare anche oltre.”

Un allarme forte. Il cui suono, strazia i timpani e fa vibrare le coscienze della cittadinanza. La quale, evidenzia una quasi inesistente organizzazione e capacità di fronteggiare le problematiche della Sanità. Termoli alza la voce e vuole andare oltre quelle motivazioni che, per la cittadinanza, sono solo deboli giustificazioni per qualcos’altro.