TERMOLI. Nella giornata del 26 giugno 2019 l’Istituto teologico “Joseph Ratzinger” ha tenuto, nei locali del seminario vescovile di Termoli, i primi esami per il rilascio del diploma di operatore pastorale per la Diocesi di Termoli-Larino.

Alla presenza della commissione formata da don Marco Colonna, vicario episcopale del Centro pastorale per la Vita spirituale e la Liturgia, don Michele Di Leo, direttore della Scuola teologica, Gabriele Di Salvo, coordinatore area liturgica e Paolo Tarantino per l’area musicale, si sono presentati Adriana Coccitti per la Parrocchia San Timoteo di Termoli, Monica Faienza e Annalisa Pancione per la comunità pastorale “Maria Santissima di Bisaccia” di Montenero.

I candidati hanno esposto tre argomenti a loro scelta su ciascuna delle tre aree (Scrittura, Morale, Liturgia), concentrandosi in particolare sui documenti del Concilio e sui Vangeli.

La prova è stata brillantemente superata e la commissione ha potuto apprezzare la buona preparazione di ciascun candidato.

La commissione ringrazia tutti coloro che, dopo un percorso formativo di tre anni, sostenuto e incoraggiato dal Vescovo, Gianfranco De Luca, hanno concluso una tappa che è l’inizio di un servizio diocesano da oggi più consapevole e qualificato.