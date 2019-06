TERMOLI. Assessori al Turismo e all’Ambiente per cortesia muovetevi alla svelta. Parliamo di Michele Barile e Rita Colaci, che sull’estate avranno il loro bel da fare.

Stamani, ultimo sabato di giugno, sono state numerose le segnalazioni provenute da bagnanti, sia del posto che villeggianti, sulle condizioni poco decorose della spiaggia, in modo equanime, sia a Nord che a Sud.

«Mai visto la spiaggia in condizioni pietose come stamattina. Turisti e non senza parole», ci ha riferito una di loro, che ha approfittato per una camminata sull’arenile alla buon’ora. «Questo è quello che siamo riusciti a raccogliere, comprese 2 cassette», rimarca con tanto di documentazione fotografica.

Tra cui una sedia in acqua e altro, steso sul bagnasciuga, «lo abbiamo alzato per rendere l'idea». Ma non solo note negative, «Però per fortuna abbiamo visto anche un fratino».

Altra segnalazione, sul litorale Nord, «da questa discesa parecchie persone stavano per cadere», e si vede un accesso di quelli presenti proprio nel tratto ristrutturato del lungomare.