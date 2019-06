Il camper per la diagnosi precoce dell'osteoporosi è arrivato in piazza Monumento Copyright: Termolionline

Il camper per la diagnosi precoce dell'osteoporosi è arrivato in piazza Monumento Copyright: Termolionline

TERMOLI. È arrivato in Molise il camper de "Il Piatto Forte", campagna di screening e sensibilizzazione su osteoporosi e rischio fratture. L’appuntamento con la salute delle ossa c'è stato ieri dalle ore 10 alle 17 a Termoli, in piazza Vittorio Veneto: ha sostato in piazza Monumento con il suo team di specialisti a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sull’osteoporosi e offrire un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità, che in Abruzzo e Molise interessa circa 200.000 donne over 60. La campagna è promossa da FIRMO - Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie dell’Osso con Amgen, Echolight, Senior Italia con il patrocinio di Regione Abruzzo, Regione Molise e della SIMG.

In Piazza Vittorio Veneto sono collocati un gazebo e un camper che coinvolgeranno la popolazione in diverse attività: informazione e prevenzione, grazie alla presenza di medici specialisti e nutrizionisti che risponderanno alle domande dei cittadini e alla distribuzione di materiale educazionale; screening, mediante la compilazione di un questionario e con la valutazione gratuita del rischio di frattura attraverso la misurazione della densità minerale ossea da parte di personale specializzato. A bordo del camper sarà utilizzato l’innovativo dispositivo EchoS (sviluppato da Echolight), il primo sistema per la diagnosi precoce dell’osteoporosi attraverso un semplice esame ecografico, rapido e accurato e senza l’utilizzo di radiazioni ionizzanti.