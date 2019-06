Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

Per la festa del Sacro Cuore anche il Nunzio Apostolico a Theran Leo Boccardi Copyright: Termolionline

TERMOLI. in occasione della festa di quartiere della parrocchia del Sacro Cuore a Termoli, c'è stata la gradevole e autorevole presenza alla funzione religiosa del Nunzio Apostolico del Papa in Iran a Teheran, Monsignore Leo Boccardi, nativo di San Martino in Pensilis che ha celebrato la messa assieme al parroco del Sacro Cuore, Don Silvio Piccoli e il parroco del Carmelo Don Gianfranco Mastroberardino.

A fine funzione, prima della processione, abbiamo ascoltato Monsignor Boccardi a cui abbiamo chiesto di raccontarci di questa sua esperienza in un periodo dove soffiano di nuovo venti di guerra pericolosi nella terra dove ha portato la sua opera pastorale