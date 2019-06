Integrare non vuol dire italianizzare: l’azione della Diocesi per i migranti Copyright: Termolionline

Integrare non vuol dire italianizzare: l’azione della Diocesi per i migranti Copyright: Termolionline

Integrare non vuol dire italianizzare: l’azione della Diocesi per i migranti Copyright: Termolionline

Integrare non vuol dire italianizzare: l’azione della Diocesi per i migranti Copyright: Termolionline

Integrare non vuol dire italianizzare: l’azione della Diocesi per i migranti Copyright: Termolionline

Integrare non vuol dire italianizzare: l’azione della Diocesi per i migranti Copyright: Termolionline

TERMOLI. C’è bisogno di incontrarsi ma soprattutto di ragionare perché il dibattito sulla mobilità umana non si riduca a mero tifo da stadio, dove le due ‘squadre’ opposte sono ormai schierate sulle rispettive posizioni senza margine di ripensamento. Un messaggio illuminante quello lanciato durante l’incontro di ieri, 28 giugno, nell’ex seminario di piazza Sant’Antonio da monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa (Amministrazione del patrimonio della sede apostolica).

L’ex segretario della Cei è molto caro alla comunità diocesana di Termoli-Larino: parola del vescovo Gianfranco De Luca, che lo ha introdotto ricordando con gratitudine il suo sostegno in favore delle proposte della Diocesi, dal Centro di solidarietà e accoglienza dei Martiri larinesi al rinnovo dei locali del seminario fino alla più importante, “Liberi di partire, liberi di restare”, la campagna oggetto di presentazione della serata.

Una platea trasversale a qualsiasi appartenenza ha seguito ‘To-get-there’ (gioco di parole fra “insieme” e “per arrivare lì”), ultimo dei convegni interni alle iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato, che quest’anno è la 105esima. È importante ricordarlo, come ha fatto per l’occasione monsignor Galantino, poiché il tema appare prettamente contemporaneo, ma la Chiesa se ne occupa da oltre un secolo. Anzi, di più: creare le condizioni perché i popoli in difficoltà possano vivere dignitosamente “a casa loro” è ciò che i missionari fanno da due millenni. È dunque dalla tradizione e non dall’attualità che le campagne umanitarie prendono le mosse, adeguandosi com’è naturale alle necessità odierne.

È innegabile infatti che oggi la situazione sia un po’ diversa. Sua Eccellenza, pur volendo restare fuori dalla politica, non usa mezzi termini: «Dov’è scritta la legge che fa gridare “noi accogliamo solo chi arriva legalmente”? Non esiste. Chi fugge da morte certa può arrivare solo coi barconi, lo sappiamo tutti, è falso e inutile negarlo e scandalizzarsi».

Le origini antiche del dibattito sui migranti sono ribadite anche da suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas diocesana: «La preoccupazione della Chiesa universale e di Caritas è la stessa che già nel 1914 Papa Benedetto XV esprimeva per gli italiani che emigravano in America». Il primo e principale obiettivo, immutato da allora, è quello di prendersi cura. Ecco perché i volontari della rete hanno deciso di aderire a “Liberi di partire, liberi di restare”, che inizierà a luglio.

A illustrare motivi e obiettivi del progetto è Gianni Pinto, sociologo prima ancora che operatore Caritas, che porta un dato indicativo del perché la nostra sia una regione in cui attecchisce facilmente il pensiero del “prima gli italiani”. Il Molise ha uno dei più alti rapporti migranti-italiani: ce ne sono 1,17 ogni 100 abitanti, laddove in Lombardia la percentuale si attesta sullo 0,26. Contrariamente a quanto si possa credere, però, su 10 persone che si rivolgono alla Caritas 6 sono italiane. Tuttavia l’associazione non guarda ai numeri e alla provenienza ma agli “invisibili”, perché «se non si è visibili non si è considerati umani, e chi non ha residenza non ha diritto ai servizi, tanto i clochard italiani quanto gli immigrati».

Da qui la necessità della campagna, i cui destinatari diretti sono i richiedenti o titolari di protezione internazionale, e quelli indiretti siamo tutti noi e le nostre comunità attraverso il volontariato. Comunità che possono cambiare solo con l’incontro diretto, perché l’integrazione è soprattutto questo: uomini e donne che si incontrano e si arricchiscono reciprocamente. «Integrare non vuol dire prendere un extracomunitario e farlo diventare pian piano italiano». Ecco perché una delle proposte di “Liberi di partire, liberi di restare” è un percorso per far diventare i migranti mediatori linguistici e culturali, insostituibili poiché «un italiano può parlare benissimo molte lingue, ma culturalmente resta italiano; ben diverso per un migrante è avere di fronte un portatore delle sue stesse specificità culturali».

Altro obiettivo fondamentale è il sostegno all’alfabetizzazione di base per quanti non possono accedere alla formazione istituzionale; in questo la Caritas si avvarrà del supporto del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti). Fondamentale perché «senza conoscenza anche solo elementare della lingua non c’è comunicazione ed è quindi impossibile relazionarsi».

Aspetto necessario e prioritario nel percorso è garantire i diritti e l’accesso ai servizi, attività resa possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Konsumer, avviata già da alcuni anni.

Facendo rete con altre realtà del territorio, si stanno infine attivando corsi di formazione in ambito agricolo, culinario e sartoriale.

Questa e le altre proposte sono aperte anche agli italiani: il filo conduttore degli incontri di giugno, non a caso, è stato ‘Non si tratta solo di migranti’.