Prova orale, che ansia la scelta della busta!

TERMOLI. La busta numero uno, la due o la tre? In base alla scelta effettuata, i maturandi si giocano il tutto per tutto all’esame orale.

Esame rivoluzionario che, a molti, ha creato tanta ansia. Cinquanta minuti. Cinquanta minuti di colloquio in cui lo studente deve tirar fuori un discorso logico, in base alla scelta di questa lettera.

Ogni indirizzo scolastico ha i suoi collegamenti principali, di certo non troveremo matematica nelle buste del liceo artistico. Ma partire da un semplice concetto, da un dipinto o da un’epoca e riuscire a destreggiarsi nelle varie materie, diventa complicato.

Tanto più, quando dall’italiano devi passare a parlare in lingua straniera, con nonchalance, come se l’avessi sempre fatto.

Cinquanta minuti di colloquio, dicevamo, la maggior parte passata a creare, appunto, questi collegamenti e, il restante a parlare di Costituzione e Codice Civile e della loro esperienza scuola-lavoro.

Per gli studenti, questa prova risulta ancora più difficile, in quanto non tutte le scuole insegnano durante l’anno la Costituzione e il Codice, “siamo rimasti spiazzati quando abbiamo saputo di queste novità - dicono i maturandi - perché è più semplice fare mille collegamenti al momento e parlare dell’esperienza scuola-lavoro. Mentre la Costituzione e il Codice, non tutti li conosciamo. A scuola, non a tutti l’insegnano. Non possono pretendere di stravolgerci la vita così”.

Non hanno tutti i torti. Qualche liceo sarà riuscito ad andare oltre la seconda guerra mondiale?

“Fortunatamente la mia commissione è stata paziente - afferma una studentessa dopo il suo esame- dopo aver scelto la busta ho avuto un attimo di titubanza. Lì la commissione mi è stata d’aiuto, facendomi mettere a mio agio e dandomi il tempo di iniziare a capire da dove partire e da dove fare i collegamenti. Sono passati in fretta quei cinquanta minuti, ma se non mi avessero dato del tempo, beh, penso sarei andata in panico”.