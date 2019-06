In via Udine, «Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco»

TERMOLI. Lavori non conclusi in via Udine e allora il comitato zonale non ci sta.

«Credevamo di essere giunti al termine del degrado quando abbiamo visto stendere la nuova pavimentazione di asfalto nella prima parte di via Udine, lato via Sandro Pertini, per intenderci. Ma, come ben recita il vecchio detto, “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” e nostro malgrado, ci siamo dovuti ricredere. I lavori di riqualificazione, che stavano procedendo spediti prima delle elezioni amministrative, hanno accusato, subito dopo tale data, un brusco rallentamento. È passato più di un mese durante il quale il tratto di via Udine “nord” (lato via del Mare) ha visto solo effettuare lavori di sostituzione dei chiusini dei pozzetti in calcestruzzo con quelli carrabili in ghisa. Poi null’altro.

Ovviamente abbiamo provveduto a prendere informazioni sul perché della quasi sospensione delle attività di cantiere e abbiamo appreso che si era in attesa del parere dei Beni Ambientali sulle piccole variazioni apportate al progetto iniziale, che prevedeva la rotonda all’incrocio con Via Trento e che poi è stata trasformata in spartitraffico, oltre al posizionamento di una nuova rotatoria alla diramazione di Via Udine /Via Udine verso Via Venezia.

E finalmente ora, ad autorizzazione ottenuta, i lavori sono stati riavviati (giovedì 27 giugno) proprio con la posa del cordolo perimetrale della nuova rotonda.

Siamo però molto contrariati poiché ci sembra di essere stati “abbandonati” a noi stessi, con il terreno e macerie varie di risulta degli scavi ancora da rimuovere che stanno alimentando la crescita di sterpaglie (lato via Pertini) che, la memoria insegna, sono periodicamente oggetto di incendi che di spontaneo hanno poco o niente; la fresatura del l’asfalto nel tratto nord di via Udine (verso via del Mare) che lasciava presagire una prossima successiva asfaltatura, ha invece determinato un piano viario “rallystico” dal quale il passaggio degli automezzi fa sollevare nuvole di polvere che raggiungono le abitazioni limitrofe, oltre a rappresentare un pericolo per la circolazione per via dei pozzetti rimasti sporgenti rispetto al piano stradale scarificato. Abbiamo anche rilevato delle criticità sui lavori già eseguiti che necessitano di essere risolte prima che il cantiere sia dismesso, che sono state già segnalate sia all’impresa che alla Direzione dei Lavori e che non mancheremo di documentare nei prossimi post qualora non venissero adottate le opportune correzioni che le situazioni richiedono.

C’è quindi ancora parecchio da fare, ma confidiamo che i lavori possano adesso giovare di una nuova accelerazione che porti a breve a vederne la conclusione. Confidiamo altresì che la Direzione dei Lavori possa “stimolare” la Ditta appaltante come accadeva prima delle amministrative, anche perché il tempo contrattuale sta trascorrendo.

Vorremmo infine che il cambio di amministrazione non corrispondesse ad un disinteresse per le problematiche affrontate dalle precedenti amministrazioni e non ancora portate a compimento per puro spirito di parte, poiché riteniamo che i problemi dei cittadini non abbiano appartenenza partitica e che debbano trovare soluzioni indipendentemente da chi stia al timone della nave. Auspichiamo quindi che nella nuova amministrazione ci sia qualcuno che prenda a cuore la situazione delle periferie e continui l’opera di risanamento così faticosamente avviata ma che richiede ancora molte attenzioni prima di giungere alla fine del percorso iniziato».