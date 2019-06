Madri costrette a subire la via crucis per decreto

TERMOLI. In relazione alla sua storia millenaria penso che questi ultimi anni rappresentino un periodo sfigato per Termoli (ma finirà, finirà…).

Un’altra disgrazia piomba sulla nostra cittadina e questa volta più specificatamente sui termolesi.

Morirete tutti e fin qui nessuna novità. E non sarete rimpiazzati. E qui sapete come intendono farlo. Con decreto che chiude da domani primo luglio il Punto Nascita dell’Ospedale San Timoteo. Forse nella storia non c’è stato mai un obiettivo così grande, l’eliminazione di un popolo, con il minimo sforzo: un decreto.

Cari amici penso che non ci sia un solo termolese che voglia subire passivamente questo destino di morte della identità termolese. E accetti in piena inerzia che le donne termolesi in procinto di diventare madri debbano subire la via crucis per decreto.

Ora si tratta di esaminare cosa fare. Ma prima della battaglia occorre una consapevolezza: tutti quelli che vorranno battersi per raggiungere l’obiettivo di ripristinare in vita il Punto Nascita dovranno avere la capacità di essere uniti: il collante c’è. E’ l’amore per Termoli. Quindi bando alle rivalità politiche, alle invidie personali, alle prevaricazioni degli ego, alle voglie di protagonismo.

Lo sguardo resti fisso sull’obiettivo: dare nuova vita al Punto Nascita in primis. E poi in secondo luogo portare il San Timoteo a un prestigiocongruo alla storia e all’importanza di Termoli.

Ancora due righe sul duo: obiettivo e collante. Sono due parole inseparabili e non ci può essere l’uno senza l’altro. Due parole che inoltre ci fanno da monito: non guardare al passato alla ricerca dei colpevolipolitici, non lanciare accuse, collaborazione al di là dei colori della politica.

Fatta la premessa su esposta, andiamo al nocciolo. Occorre una strategia come già è stato messo in rilievo.

Ma prima di una strategia complessiva flessibile che si adatta agli eventi, occorre costituire le forze in campo: il gruppo di avvocati, il gruppo di conoscitori della burocrazia locale regionale e ministeriale della Sanità, il gruppo di giornalisti che sappiano mantenere vivo il tema a livello locale e nel contempo portarlo a livello nazionale, il gruppo di politici interpartitici, il gruppo di sindaci del Basso Molise, gruppi spontanei di cittadini, gruppi di associazioni che per un periodo mettono in stand-by la specifica mission della loro associazione, gruppi di pensionati, gruppo dei medici, gruppo del personale ospedaliero. Mi fermo qui immaginando di aver tralasciato altri gruppi spontanei che possono nascere.

Ogni gruppo partorirà delle idee che fanno da concime alla creazione di altre idee che sono la base delle singole azioni che nel loro insieme costituiranno la battaglia totale mirante all’obiettivo finale.

Certo che ci sarà bisogno di coordinamento. Ma prima di tutto necessita iniziare la battaglia. Che deve essere serrata e continua. Chapeau alle donne che lunedì daranno luogo alla prima azione (alle 10 davanti al San Timoteo). Alla quale seguiranno altre: da quelle legali a quelle di piazza, da quelle giornalistiche a quelle dei sindaci, da quelle dei medici a quelle delle madri etc…

Certo che ci sarà caos, ma è un caos di vitalità (Il Comune metta a disposizione dei locali in cui i vari gruppi si possano incontrare).

Una vitalità utile. A commettere in definitiva soltanto un omicidio: ammazzare la burocrazia. L’intelligenza di un intero paese non può che essere vincente.